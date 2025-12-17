El sector del automóvil teme una crisis de ventas en los primeros meses de 2026 por el retraso de las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos y descarta que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla la promesa de activar los incentivos con la entrada del nuevo año. Esta demora se debe a que muchos de los detalles de los nuevos incentivos, bajo el nombre de Plan Auto +, aún están por definir, a lo que hay que sumar los trámites burocráticos de su centralización y las vacaciones de Navidad de los políticos que harán imposible que los españoles puedan beneficiarse de las ayudas el 1 de enero de 2026.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a las negociaciones, en conversaciones con este diario, que han señalado que las nuevas ayudas a la compra de coches eléctricos no estarán disponibles el 1 de enero de 2026 y podría retrasarse su aprobación y posterior publicación hasta el segundo trimestre del año, como ya sucedió con el Plan Moves III este año.

«Lo más seguro es que la aprobación de las ayuda a la compra de coches eléctricos, bajo el paraguas del Plan Auto+ se demorará hasta el segundo trimestre del año, es decir, podrían no llegar hasta verano, lo que puede afectar de lleno a las ventas de este tipo de motorizaciones en los primeros meses del año por el miedo a no recibir este descuentos», han señalado las citadas fuentes a OKDIARIO.

No obstante, han insistido en que «es por esto por lo que el Ministerio de Industria -cartera gestionada por Jordi Hereu- ya ha confirmado que aunque exista este retraso y esta demora en la emisión del papel que confirma su puesta en marcha -en referencia al Boletín Oficial del Estado (BOE)-, los incentivos se gestionarán con carácter retroactivo».

Ayudas automóvil en España

Además de problemas con las fechas, Industria tiene problemas con las cuantías del Plan Auto+. Tal y como adelantó este diario, las nuevas ayudas serán menos de las que proponía el Ejecutivo con el Plan Moves III, al contar con la mitad de presupuesto; 400 millones de euros en 2026 de los 800 millones de 2025, teniendo en cuenta la ampliación de Transición Ecológica para hacer frente a las listas de espera.

Por el momento, se desconoce la cuantía, pero lo que está claro es que será menos de 7.000 euros y que rondará los 4.000 euros como el resto de países europeos. Una cuantía menor para también llegar a un mayor número de clientes.

Otro de los problemas que se está encontrando el Ministerio de Industria es la gestión de la centralización de las ayudas para evitar que los beneficiarios esperen hasta dos años para recibir el dinero en sus cuentas bancarias. Para hacer frente a este tercer problema, la cartera de Jordi Hereu quiere copiar el formato del programa de renovación del parque circulante afectado por la DANA, Plan Reinicia Auto+, en el que eran los concesionarios los que se encargaban de la solicitud y gestión de la ayuda.

Unas dudas que parece imposible que se resuelvan esta semana antes del periodo vacacional y que se demorarán por lo menos hasta el mes de febrero, en el mejor de los casos y que se podrían dilatar hasta los primeros meses del segundo trimestre, en el peor de los escenarios.