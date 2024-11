Alerta de la Guardia Civil a los ciclistas: lo que te puede pasar si circulas así por la carretera

Los ciclistas deben también cumplir con las normas. Hablamos de un colectivo que cada vez es más importante y que es fundamental que circule con la debida seguridad. Por este motivo, la Guardia Civil lanzó un aviso a los ciclistas. Pueden ir en grupo en “pelotones compactos”, pero siempre en “fila de a dos”. Hay que tener claro que una de las filas es necesario que circule por el arcén.

A veces se van a formar grupos grandes de ciclistas que van a dificultar la circulación del resto de vehículos. Un pelotón pequeño puede terminar provocando problemas cuando haya que adelantar. Por este motivo, la Guardia Civil lo que hace es avisar de que solamente se va a poder circular en fila de a dos, salvo en los tramos en los que haya poca visibilidad, caso de las curvas, las zonas en las que haya niebla o en los cambios de rasante.

El RGC, en su artículo 36.2 del Reglamento General de Circulación, donde se habla de los ciclistas, deja claro lo siguiente: «Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas, que podrán hacerlo en columna de a dos, arrimándose todo lo posible al extremo derecho de la vía y colocándose en hilera en tramos sin visibilidad, y cuando formen aglomeraciones de tráfico. En las autovías solo podrán circular por el arcén, sin invadir la calzada en ningún caso».

¿Qué número de ciclistas es posible que vayan en grupo?

Aquí no dice el reglamento el número, pero sí que va a permitir que los mismos se vayan a justar sin que haya que mantener la distancia de seguridad aplicada a otra serie de vehículos, pero sí la que sea suficiente para evitar que se produzcan alcances entre los mismos.

En el caso de la DGT, la misma avisa de que los ciclistas van a poder ser multados por no usar el arcén de la derecha siempre que el mismo vaya a ser practicable.

Para ser más exactos dice lo siguiente: «En carretera, los ciclistas deben utilizar el arcén de su derecha, si existe, para circular. Solo podrán abandonarlo en descensos prolongados en condiciones seguras. Ocupar la calzada cuando es posible circular por el arcén puede suponer una multa de 200 euros«.

Pasos para poder circular de forma correcta en la carretera

Cuando se circula por la carretera, convivimos con otra serie de vehículos, de tal forma que debemos conocer y tener respeto a las normas de circulación existentes. Repasemos algunas cuestiones en este sentido.

Lleva siempre el casco

Regla fundamental. En nuestro país no se puede circular sin casco, salvo en la ciudad, donde podrán ir sin él, las personas de más de 16 años, pese a que se recomienda que se lleve siempre. El no llevarlo se castiga con multa de 200 euros.

Circulación de dos en dos

Hay que circular de forma paralela o lo más pegado que se pueda a la derecha. Así se deja a los vehículos que nos adelanten con metro y medio por la izquierda. De encontrarnos en un área de la vía con escasa visibilidad, deberemos ir en fila de a uno.

Por el arcén

Se tiene que circular por el arcén siempre que lo haya, sea transitable y sea tan ancho como para poder circular por él mismo. Es posible abandonarlo en los descensos que sean prolongados y cuando las condiciones para circular fuera de él vayan a ser seguras.

Sin teléfono móvil

No es posible usar el móvil cuando se circule con la bicicleta. Ni para que se saquen fotos en marcha. Es necesario sacar las fotos en parado.

Si utilizas el teléfono como aplicación GPS, tiene que encontrarse en alguna zona que sea visible, pero no se puede llevar en la mano.

Señalizar maniobras

Cuando se vaya por la carretera y se quiera hacer un cambio de dirección o frenada de forma brusca, hay que avisar a las personas con las que estés circulando. De la misma forma, los coches que vayan detrás tendrán que ser avisados de dichas maniobras, puesto que de no hacerlo, es posible que seas arrollado.

No al alcohol

Es algo frecuente ver a ciclistas, especialmente grupos, que están sentados en una terraza cuando acaban su ruta tomándose unas cañas. El problema está cuando no se ha acabado la ruta y se tiene que volver a casa.

Más visibilidad

Hace ya tiempo que la Dirección General de Tráfico informó de la obligatoriedad de llevar luces en las bicicletas. Por todo ello, lo mejor es que lleve luz blanca delante y luz trasera detrás. Deberás llevarla en días de visibilidad escasa, como la lluvia o la niebla, en los túneles y cuando se circule de noche o al atardecer.

De todas formas, el riesgo de circular en días y horas donde la visibilidad sea baja es de gran importancia, por lo que una opción inmejorable es que lleves chaleco reflectante. Cuanto más visibles seamos, será mejor para todos.