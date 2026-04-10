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¿Los airbags del coche tienen fecha de caducidad?

Descubre si los airbags del coche tienen o no fecha de caducidad

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La historia del airbag y quién lo inventó

Los airbags son unos de los elementos más importantes en seguridad que poseen los vehículos. Precisamente, de ellos vamos a hablar en las próximas líneas y de su importancia en el momento de la circulación. Por ello, debemos de asegurarnos de vez en cuando que gozan de un buen estado y de una buena calidad para que realicen su función con total seguridad y efectividad. ¿Los airbags tienen fecha de caducidad?.

¿Los airbags tienen fecha de caducidad?

Muchos de los que estén leyendo este artículo, seguramente, se estén preguntando esta cuestión. Pues bien, los airbags sí tienen una fecha de caducidad, es decir, de vida útil, aunque debemos dejar claro que no funcionan como un producto con una fecha de caducidad impresa o visible para el usuario. Normalmente, estos dispositivos están diseñados para durar mucho tiempo, concretamente entre 10 y 15 años.

Debemos tener en cuenta que con el paso del tiempo, lógicamente, sus componentes, como, por ejemplo, el generador de gas o los sensores, pueden perder eficacia debido al calor, la humedad o por el envejecimiento de los materiales. Por eso, los fabricantes y organismos de seguridad recomiendan revisarlos periódicamente dentro del mantenimiento del vehículo. En coches modernos, el sistema de diagnóstico detecta fallos y enciende un testigo en el tablero si hay algún problema. En general, mientras no haya averías y el coche esté bien mantenido, los airbags suelen seguir siendo fiables durante toda la vida útil del vehículo.

Cómo saber si el airbag del coche está caducado

El airbag del coche estará caducado o habrá perdido algo de eficacia, pues tal y como destacamos anteriormente no tiene una fecha concreta, cuando nos indique varias señales, como, por ejemplo, que se encienda el testigo del airbag en el cuadro del propio vehículo. Si permanece encendido o simplemente parpadea, es recomendable revisar el manual del vehículo. También para saber si el fabricante en cuestión ha notificado cada cuánto tiempo es recomendable la sustitución o a partir de cuantos años. Por otro lado, también es recomendable comprobar si tu vehículo está afectado por campañas de revisión o retiradas. En cualquier caso, la forma más fiable es realizar un diagnóstico es en un taller, donde pueden escanear el sistema electrónico y verificar que los sensores y el generador de gas funcionan correctamente.

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