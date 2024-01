Adiós a pasar la ITV si tu coche cumple estos requisitos

La ITV fue durante décadas obligatoria en España para cualquier turismo, a fin de garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y protección en materia de medioambiente.

El caso es que a partir de este año se aprobó una forma que eximirá de pasar la ITV a los coches que se matriculen antes de 1950, los que tienen m´s de 70 años.

La medida va a beneficiar a los propietarios y coleccionistas de vehículos clásicos, que con frecuencia tienen dificultades para que se cumplan una serie de requisitos técnicos por las características propias de estos coches históricos.

En el artículo haremos un análisis de los detalles de la nueva normativa, los motivos que llevaron al Gobierno para aprobarla y de qué forma puede impactar en el parque español de automóviles, como en el campo de los vehículos históricos.

Conoce la reforma del reglamento de la ITV

La reforma del reglamento de ITV que se aprobó en 2023 y que incluso tiene esta dispensa para los turismos y ciclomotores fabricados antes de mediados del siglo XX.

El principal objetivo es poder contribuir a la conservación de dichas joyas como una parte importante del patrimonio cultural de nuestro país y así evitar que se tenga que pasar por inspecciones costosas periódicamente.

Esta excepción solo se aplicará a los que se restauren de manera precisa y con materiales de época.

No es necesario hacer mejoras con componentes modernos que puedan modificar el estado original. Hablamos de que la dispensa no va a eximir de que se contrate un seguro obligatorio para estos coches vintage ni garantizar una circulación sin restricciones.

La Guardia Civil puede multarte si no llevas la pegatina visible

Aunque el coche clásico no vaya a necesitar la ITV, sigue siendo obligatorio mostrar la pegatina con la fecha de la última inspección que se haya superado.

De no ser así, la multa de la Guardia Civil, es posible que tenga una multa de 80 euros por no llevar el distintivo en sitio visible del parabrisas. Por este motivo es mejor que no se conserve la última pegatina para que no haya disgustos.

Obligatorio comunicar la baja del vehículo histórico

Si tomas la decisión de solicitar la baja definitiva en Tráfico de tu viejo coche para que lo destines solo a eventos y rallyes de vehículos clásicos, vas a estar obligado a informar de dicha situación para que se regularice el estado legal.

De no ser así, vas a seguir circulando en un coche fantasma sin seguro. Incluso aunque estén dando de baja, la nueva Ley de Tráfico posibilita el solicitar una autorización en concreto para participar de estos automóviles en pruebas, desfiles o concentraciones, así como para carreras. Solo dentro de este tipo de eventos, no en las vías abiertas al tráfico.

Es preciso contar con que si los agentes de tráfico piensan que un coche histórico circulará de manera temeraria o irregular, de forma que sea un peligro para la vía, pueden hacer la temida señal de top en cualquier instante y obligarle a que sea remolcado para una inspección extraordinaria de seguridad, además de una denuncia. Por lo que deberás tener cuidado en el caso de que pienses en sacar tu clásico a la carretera en mal estado, ya que puedes tener problemas.

La exención de la ITV para lo coches con más de 70 años

La última exención de la ITV para los vehículos que tengan más de 70 años de antigüedad es un respiro para los propietarios de estos vehículos que solían enfrentarse a reparaciones bastante costosas para cumplir con los estándares a nivel técnico, más pensados para los coches más modernos.

El caso es que la dispensa no se debe confundir con una carta blanca para que estos clásicos vayan a circular sin control alguno.

Lo que busca la reforma es el fomento de su conservación como patrimonio a nivel histórico, pero no permite que se cambien con componentes actuales que puedan adulterar el estado original.

Pensemos que siguen obligados a contratar un seguro y a que comuniquen una baja administrativa posible en el caso de que dejen de transitar. Los agentes podrán interceptarlos en el caso de que se detecten riesgos para a seguridad vial.

Pensemos que la excepción ha facilitado el mantenimiento en circulación de estos iconos sobre ruedas que nos traen tanta nostalgia. Todo ello no nos va a eximir de que debamos extremar los cuidados y revisiones periódicas para que se garantice su buen funcionamiento.

Todo ello no exime de que se extremen los cuidados y las revisiones periódicas para que ello garantice su buen funcionamiento. Son vehículos frágiles que necesitan una dedicación especial. De esta forma vamos a poder usarlos sin problemas y disfrutar de esas sensaciones increíbles que proporcione el hecho de conducirlos.

Conclusiones

Después de todo lo que hemos comentado a ese respecto, seguro que te ha quedado claro todo lo que hay que saber para pasar la ITV y más si tienes un vehículo clásico. Si te ha parecido interesante, no dudes en compartirlo con tus amistades o familiares.