La movilidad se ha convertido en un artículo de lujo y ya no existe el coche barato en España. Según los datos del Barómetro VN de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), los automóviles del segmento A y B, los más pequeños y accesibles del mercado, son los que más han incremento su coste en los últimos años hasta registrar una subida de precio de casi un 80% en los últimos cinco años. Una situación que lejos de mejorar podría agravarse por el impacto en el sector de las tensiones geopolíticas y las regulación europea.

En concreto, en 2019, año antes de la crisis del coronavirus, un vehículo del segmento A tenía un coste medio de 14.164 euros, lo que se traduce en un incremento del 78% si lo comparamos con los 25.260 euros que cuesta de media adquirir ahora este tipo de modelo en un concesionario. Esto es cerca de 10.000 euros más que hace cinco años.

Lo cierto es que los modelos de este segmento, el más pequeño y accesible del mercado, eran aún más caros en 2024, con un precio medio de 25.742 euros. Un caída insignificante de menos de un 2% en el coste que se debe a la llegada de nuevos competidores, principalmente chinos, con modelos más económicos a pesar de contar con tecnologías más. avanzadas y menos contaminantes.

Si realizamos el mismo análisis en el segmento B, el favorito de los español en el que se engloban todos los utilitarios compactos de no más de 4 metros, el resultado es que los precios de este tipo de coches pasaron de costar una media de 19.331 euros en 2019 a 28.354 euros en 2025, lo que se traduce en casi un 50% más que hace cinco años.

El coche ya no es barato en España

Una cifra que confirma la afirmación de que el coche ya no es barato en España es que el precio medio de las matriculaciones en concesionarios oficiales registraron una subida del 45% a cierre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019 hasta casi rozar los 45.000 euros.

Por su parte, el director general de Ganvam, Fernando Miguélez, pone el foco en el tirón de los SUV, cuya demanda ha presionado al alza el precio medio de los segmentos de mayor tamaño: «Estos vehículos reúnen tres factores que los conductores valoran mucho a la hora de desplazarse en coche: comodidad, espacio interior y altura. Estamos hablando de vehículos que tienen diseños atractivos que transmiten robustez, carrocerías altas que ofrecen mayor visibilidad de la carretera y hacen al conductor sentirse más seguro al volante».

El precio del coche eléctrico

Los modelos eléctricos e híbridos enchufables se situaron de media en España en el pasado año con un valor medio de 47.413 y 55.469 euros, con descensos del 4,6% y del 2,2% en su precio con respecto a 2024. No obstante, si se amplía el foco a 2019, los eléctricos acumulan una subida del 35,5%, mientras que el incremento en las ediciones PHEV se sitúa en el 8,8%.

La diferencia de precio entre los modelos de combustión y electrificados se va reduciendo, aunque sigue siendo más asequible adquirir un vehículos con motorización diésel y gasolina. En concreto, un coche diésel costó de media 43.891 euros en España en 2025, lo que se traduce en un 2,2% más sobre 2024 y un 27,2% más respecto 2019. En contrapartida, un gasolina supuso un desembolso medio de 39.288 euros en 2025 (+4,2% y +34,1% en comparación con los años 2024 y 2019).