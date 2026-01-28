Los españoles que se compren un coche 100% eléctrico este año tendrán que pagar más impuestos que en 2025. El Congreso de los Diputados ha tumbado la prórroga de la deducción del 15% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la compra de vehículos electrificados y en la instalación de puntos de recarga, al incluirla en un en el decreto ómnibus en el que el Gobierno pretendía colar ayudas a los inquiokupas en la subida de las pensiones.

Ante esta situación, Faconauto, la patronal que integra a las asociaciones de concesionarios oficiales de automóviles y maquinaria agrícola en España, ha pedido poner en marcha la deducción del 15% en el IRPF para impulsar la electrificación, así como la activación de los incentivos a la compra de este tipo de motorizaciones, bajo el paraguas del Plan Auto+.

«Ambas iniciativas -en referencia a la deducción del 15% del IRPF y las ayudas a la compra- han de estar sustentadas en una hoja de ruta estable y predecible, al margen de otras agendas que no responden a la realidad, ni a los tiempos, de nuestro sector», ha criticado la patronal.

Más impuestos al coche eléctrico

Además, desde Faconauto, subrayan que «este enfoque debe completarse con una estrategia coherente orientada al ciudadano y que contribuya a consolidar la demanda en un contexto marcado por importantes cambios regulatorios y tecnológicos».

En este sentido, la patronal señala las dos palancas esenciales que no terminan de concretarse. Por un lado, el Plan Auto+, una ayuda específica a la compra de vehículos electrificados anunciada y trabajada con el Ministerio de Industria y Turismo, pero que todavía no se ha puesto en marcha. Por otro, la deducción del 15% en el IRPF por la adquisición de un vehículo electrificado, que ha decaído este martes tras la eliminación del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados.

Paralización de las ventas

Faconauto advierte de que, en el caso del Plan Auto+, la demora en su activación está provocando que muchas operaciones se pospongan o se anulen, mientras que en el ámbito fiscal la eliminación de la deducción en el IRPF agravará esta situación, que ya está teniendo un impacto directo en la evolución del mercado, que da señales de debilidad ante la caída en la demanda del vehículo electrificado.

Tal y como avanzó este diario, a mitad de enero, el mercado acumulaba una caída de las matriculaciones de más del 10%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Una cifra que se podría agravar antes del cierre del primer mes de 2026 por el fin de la deducción del 15% en el IRPF en la compra de coches 100% eléctricos, con las que los clientes de este tipo de motorizaciones se descuentan hasta 3.000 euros en la factura en los concesionarios.

Por su parte, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha tildado de «urgente» que se ponga en marcha sin demora el anunciado Plan Auto+ y se recupere la deducción fiscal del IRPF, ambos con efectos retroactivos a 1 de enero, tras el rechazo por parte del Congreso este martes del decreto ómnibus, que incluía estas ayudas fiscales.

«Un parón ahora en las ventas sería un duro revés para una industria en plena transformación y plenamente comprometida con los objetivos de descarbonización exigidos por la Unión Europea, y un nuevo motivo de desconfianza de los ciudadanos hacia las nuevas tecnologías», ha manifestado la patronal.