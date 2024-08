Adiós a circular por Madrid a partir de este día: los coches afectados

Desde el lunes primer de julio, lleva Madrid con cambios a nivel de circulación por su término municipal. No debemos olvidar que ha sido esa fecha desde la que los vehículos que no tienen etiqueta ambiental (La denominada A), y que no se encuentren empadronados en la capital de España y que no paguen el IVTM que deseen entrar en Madrid, son objeto de multa.

¿A quién afecta la restricción?

Básicamente, hablamos de una restricción que termina afectando a los turismos A no registrados en la capital, así que a los automóviles diésel que fueran matriculados antes del 2006 o de gasolina antes del 2.000.

Hasta el 31 de diciembre, van a poder circular por la capital los vehículos que no tengan ese distintivo, pero sí que se encuentren empadronados en Madrid y paguen la tasa del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Desde el uno de enero de 2025, cuando la situación va a cambiar para los automóviles A que residan en Madrid. Será desde ese primer día del año que viene, cuando van a tener prohibido acceder y circular por Madrid, la totalidad de vehículos turismo que tengan clasificación ambiental A. los 00 (sin especificar) y los 33 (todoterreno).

En el caso de los vehículos A que no estén empadronados en la capital, la prohibición pasó a entrar en vigor desde el primer lunes de 2024.

A comienzos de este mismo año, lo que ocurrió es que el Ayuntamiento pasó a poner a funcionar más de dos centenares de cámaras en varios puntos del término municipal para poder captar las infracciones que cometiesen los conductores.

De la misma forma pasó a establecerse un periodo de aviso a dichos conductores que acabó con la puesta en vigor del periodo en el que se producen las sanciones que hemos comentado anteriormente.

Multa de 200 euros si acceden a Madrid ZBE

Los conductores que vayan a infringir la ley van a ser sancionados con una multa que ascenderá a doscientos euros. Los vehículos A no pueden tener acceso a la llamada ZBE, que va a incluir la totalidad del término municipal de Madrid. Además de esta, existen dos de Especial Protección. Una, la de Distrito Centro, y la otra, que se encuentra en Plaza Elíptica.

La prohibición para el acceso y la circulación se va a ampliar para los camiones furgonetas, motocicletas y ciclomotores de categoría A, que hasta la fecha del 31 de diciembre de 2024, no hayan tenido restricciones. Sí que pueden tener acceso a Madrid ZBE los vehículos que tengan etiqueta B, C,ECO y “0 emisiones”.

¿Qué dice la ciencia sobre la ZBE?

Cuando hablamos de las ZBE, lo hacemos de unas zonas de bajas emisiones que lo que hacen es restringir el acceso de aquellos vehículos que más contaminan, todo para que mejore la calidad del aire y se mitiguen las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que mucha gente se pregunte es si se cumplen los objetivos.

Son algunos los estudios que dicen que, si se mejora la calidad del aire, de tal forma que hay menos problemas de salud respiratoria, aunque todo va a depender de la forma en la que se vayan a implementar, pero que realmente no hay evidencias de dicha reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

En 2022 se hizo un estudio en Madrid, donde la concentración de dióxido de nitrógeno NO2 se redujo.

Existen una serie de factores que se consideran a la hora de diseñar para que las ZBE sean efectivas, caso del tamaño que tienen, el nivel de restricciones, su ejecución mediante multas, etc.

Podemos decir que la restricción al tráfico termina siendo una medida de gran eficacia para la utilización ellos vehículos menos contaminantes, pero que no es de ayuda de cara a que la flota vaya a rebajar las emisiones de dióxido de carbono que ayudan a que siga la crisis de clima.

No olvidemos tampoco que los residentes que tienen menos poder económico, suelen estar afectados más por las restricciones al tráfico que supone la ZBE por el problema de tener acceso a un vehículo que va a emitir menor contaminación y que pueda llegar a entrar en la zona limitada, pero que también tiene menos coches que el resto de la población.

Así está este asunto que desde luego que ha hecho que cambien mucho las cosas para cierto número de conductores y sus vehículos, los cuales están sufriendo los rigores en materia de restricción.

Son medidas que ya no hay marcha atrás y que además están propiciando que haya una renovación en el parque móvil de nuestro país, uno de los más envejecidos de nuestro entorno.

El tiempo será el que termine de constatar si este tipo de medidas han sido eficaces.