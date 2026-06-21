El absentismo se dispara en la automoción: ya supone cerrar una fábrica durante un mes entero

El absentismo se dispara en el sector de la automoción y la falta de asistencia de los empleados a su puesto de trabajo ya equivale a cerrar una fábrica durante un mes entero. Un dato que afecta a la competitividad de las factorías y que afecta de lleno a la adjudicación de nuevos modelos, ya que dispara el coste de producción de los vehículos.

Así lo ha denunciado el ya expresidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Josep María Recasens, que ha confirmado que el absentismo puede afectar de forma negativa a España como país productor nacional, ya que el sector de la automoción registra datos de absentismo de por encima del doble dígito, hasta alcanzar el 12%, «lo que significa parar una fábrica un mes al año».

Un problema que el sector quiere atajar para mejorar la competitividad: «Es un tema en el que trabajamos de forma activa y es una de las prioridades también, conjuntamente con todos nuestros socios, ver qué tenemos que hacer para darle la vuelta a la situación, ya que la tendencia a la baja del absentismo es una forma de aumentar la competitividad de los costes laborales en España. No es la única, es quizá una de las más relevantes», ha añadido el nuevo presidente de la patronal de los constructores de coches, Markus Haupt.

«El absentismo no bajará por imposición, no puede bajar y no va a bajar, por lo que es importante buscar este entendimiento entre la dirección de una compañía y la representación social para intentar buscar estos mecanismos que nos permitan, protegiendo la salud y el bienestar de todos los trabajadores, hacerlo de forma justa y al mismo tiempo protegiendo los derechos de los trabajadores», ha añadido.

Absentismo laboral en la automoción

El último informe de absentismo laboral en España elaborado por Randstad Research, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, refleja un importante incremento en la tasa de absentismo, tanto en términos generales como en el absentismo causado por incapacidad temporal. Según estos datos, el absentismo ha provocado una pérdida de un 7,1% de las horas pactadas, mientras que el absentismo por incapacidad temporal ha supuesto la caída de un 5,5% de las horas pactadas en el periodo de referencia.

El absentismo general se sitúa en máximos históricos, igualando las cifras récord del primer trimestre de 2022. Por su parte, la tasa por incapacidad temporal se mantiene en el segundo nivel más alto, aún por debajo del registro tope de ese periodo.

El análisis sectorial muestra que la industria presenta la tasa de absentismo general más alta hasta alcanzar un 7,5%, junto con el sector servicios, que alcanza el 7,1%. Ambos sectores también superan el nivel medio de absentismo por incapacidad. En cambio, el sector de la construcción se mantiene con la tasa de absentismo más baja, 5,9% y 4,7% respectivamente, pero con una tendencia creciente.

Además, el estudio del absentismo por ramas de actividad pone de manifiesto que existe una gran dispersión respecto al absentismo. Mientras que algunos sectores cuentan con un nivel reducido, diez de ellos con absentismo por debajo del 4,4%, siendo el menor nivel un 2,9%; otros se enfrentan a un grave problema relacionado con el absentismo; los diez sectores con mayor absentismo se sitúan por encima del 9%, siendo el de mayor nivel un 12,3%.