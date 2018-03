El invento perfecto para que no te dejen encajonado en un aparcamiento

Dejar el coche aparcado en la calle es algo que todos nosotros hemos hecho más de una vez. Y seguro que, cuando has estacionado en línea, te has encontrado a la vuelta que tu coche no puede salir del aparcamiento porque los dos que te rodean te han dejado encajonado. Es imposible mover el vehículo sin subirlo a la acera o rozarlo contra nuestros vecinos, ¿Verdad? Esto era así hasta ahora. Y si no, solamente hay que ver lo que da de sí un nuevo invento que nos llega desde Brasil.

Tal y como puedes ver en el vídeo que preside estas líneas, nuestro protagonista tiene un Ford Mondeo que ha quedado encajonado en un aparcamiento de la calle ¿Nervios, estrés? Para nada. Como habrás comprobado, la parte trasera del vehículo se eleva de una forma totalmente antinatural para desplazar el vehículo unos centímetros apoyándose sobre una base, de tal manera que éste consiga el espacio suficiente como para salir marcha atrás de su estacionamiento.

Pero, ¿Cómo funciona este sistema para evitarnos un disgusto a la hora de salir de nuestro aparcamiento? Al parecer, el conductor del Mondeo ha utilizado la rueda de repuesto para disponerla de forma perpendicular al suelo y, mediante un sistema electro-hidráulico, hacer que ésta descienda hasta poder hacer rodar el coche en el sentido que nos convenga. Una vez realizado este desplazamiento, la rueda vuelve a su posición original y todos tan contentos.

Lo más curioso del tema es que no se trata de un invento actual, sino de un sistema que se utilizaba a mediados del siglo pasado para el mismo fin. Vista su eficacia, es extraño que ningún fabricante se haya lanzado a perfeccionarlo ya que la idea es muy buena, aunque desarrollarla con la rueda de repuesto puede hacer que ésta reste demasiado espacio en el maletero. En cualquier caso, estamos ante la que podría ser la solución a un problema que mucha gente sufre a diario en las grandes ciudades.