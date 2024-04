¿Qué hay de verdad en si los radares de la DGT no multan de noche?

Muchas personas se preguntan si el radar de la Dirección General de Tráfico no multa por la noche. En este sentido queremos desmentir una de las míticas leyendas urbanas que continúan circulando entre bastantes conductores de nuestro país.

Eso sí, lo cierto es que los cinemómetros es posible que pierdan la capacidad bajo condiciones climatológicas adversas.

Conociendo más sobre el tema …

Lo que ocurre es que la gente habla bastante, pero en muchas ocasiones sin tener idea alguna de lo que dice y, con el paso del tiempo, un relato sobre algo acaba calando en buena parte de la sociedad, algo que se transmite de generación en generación.

Pese a que esto se desmienta, lo cierto es que ha logrado ser bastante popular, de tal forma que está tan impregnado en la mente de las personas, que es realmente complicado cancelarlo.

Hablamos de las clásicas leyendas urbanas, unos relatos que no son de verdad, pero que todavía hay gente que se los creen. Si hablamos de la conducción, existen bastantes, como la prohibición de conducir fumando o es posible que te multen por conducir con tacones o chanclas.

Entre las leyendas urbanas podemos decir que el radar no multa en horario nocturno, algo que es completamente falso.

Conozcamos la verdad sobre la leyenda urbana de que los radares DGT no multas de noche

No es algo que digamos por decir. La misma DGT lo que hace es desmentir esta leyenda o mito que dice que el radar no opera en horario nocturno y que ello hace que no te vayan a poder poner una multa.

Los cinemómetros se han diseñado para funcionar las 24 horas al día, puesto que tienen tecnología de infrarrojos.

Todo ello lo que explica es que no salte el flash en horario nocturno, lo que indica a una serie de personas a que piensen que los radares no van a multar de noche. Peor hay que insistir en que pensar en ello es del todo un error, puesto que es posible que la cámara puede que detecte de la misma forma el vehículo y lo fotografíe sin que haya luz en el ambiente. El radar se las sabe todas, por lo que mejor es no despistarse.

Eso sí, es necesario dejar claro que, mientras es de noche, no se tiene capacidad para poder operar vía aérea, por lo que el helicóptero Pegasus y los drones. De igual forma, los radares móviles, instalados en los coches que están camuflados de la Benemérita pueden bajar su presencia en las carreteras en periodo nocturno.

Por otra parte, existen personas que dejan claro que es ilegal la colocación de radares por la noche, algo que no es cierto, puesto que el reglamento va a permitir que los agentes puedan colocar radares en ese momento del día.

Los radares pueden funcionar, tanto a altas como bajas temperaturas, aunque sí que es verdad que cuando hay nieve, niebla o lluvia bastante intensa, la imagen que pueda captar la cámara es posible que se considere como inválida.

Más de 2.000 radares

No olvidemos que en la actualidad, Tráfico tiene más de dos mil radares en nuestra red viaria, de los que 800 son unos cinemómetros fijos, más de 1.300 son móviles y unos 100 son radares de tramo.

A todo ello debemos añadir que en las regiones donde hay radares en los que no opera la Dirección General de Tráfico, las competencias de Tráfico están transferidas: Cataluña, País Vasco y Navarra.

¿Cuál es la mejor estrategia para controlar la velocidad?

En base a lo anteriormente dicho y pensando que toda estrategia es acertada para poder controlar el exceso de velocidad, lo cierto es que bastante poco lo que se le va a poder reprochar con las autoridades de prácticas que cada vez se ven más.

Existen, por ejemplo, agentes de la Guardia Civil que están escondidos en algunas áreas que tienen detectores de velocidad para poder determinar qué vehículos son los que van a exceder los límites sin que haya una advertencia de forma previa.

Pese a que los agentes no se encuentren en un sitio visible, lo cierto es que cada conductor debe respetar escrupulosamente los límites de velocidad, tanto si estás como no los agentes a la vista.

Pensemos que superar el límite de velocidad está considerado como una infracción grave que se puede traducir en multas, sanciones o hasta la pérdida de puntos en el carnet de conducir.

A pesar de lo anteriormente dicho, existen bastantes conductores que lo que hacen es asegurar que dicho tipo de prácticas tiene como finalidad el fomento de una conducción segura, así como el afán recaudatorio. Para nadie es un secreto que esta clase de multas se va a traducir en bastante dinero para la Administración del Estado.

Así que ya sabes, espero que te haya quedado algo más claro este interesante tema que tantas dudas genera.