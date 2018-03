Estamos más que acostumbrados a que en muchas de las películas de acción que vemos a lo largo del año se produzca alguna persecución policial que añada espectáculo a la historia. Lo que ya no solemos ver tan a menudo es una de éstas en el mundo real, y mucho menos desde el interior de un vehículo de las fuerzas del orden. Pues bien, hoy podéis comprobar todo lo que dio de sí una que tuvo lugar en Sheffield (Reino Unido) hace un tiempo y que ahora se ha hecho pública.

Los objetivos de esta persecución policial eran tres ladrones que huían al volante de un BMW X3 previamente robado. No es el vehículo más ágil para tratar de dar esquinazo a las autoridades, pero aún así el conductor dio una clase de pericia al volante con todo tipo de maniobras evasivas. De lo que sí se sirve es de la altura del vehículo, pues hay una ocasión en la que se le ve incluso salir a toda pastilla sobre el césped que rodea la calzada.

La persecución policial tiene giros más propios del mundo del cine, donde los ladrones consiguen escapar de las garras de la ley cuando parecían tenerlo todo perdido. Eso sí, para ello cometen todo tipo de infracciones de tráfico poniendo en riesgo tanto su vida como la del resto de ocupantes de la calzada. Semáforos, señales de stop, velocidad muy por encima de la permitida… unas auténticas joyas, sin duda.

Por desgracia, la grabación no llega hasta el final de la persecución policial, pero fuentes locales informan de que ‘los buenos’ lograron atrapar a los ladrones, también como si de una película fuese. Además, parece ser que no hubo que recurrir a la violencia, y sí a una buena táctica para dejar encerrados a los malechores sin que, de una vez por todas, tuvieran salida. Al menos no hubo que lamentar muchos más daños que los materiales que causaron estos tipos, que se pasarán un tiempo a la sombra.