Olvídate de aparcar gratis en Madrid: el popular barrio donde tendrás que pagar por tu coche a partir de este día

Madrid continúa su proceso de transformación urbana. Desde hace años, la ciudad ha ido implementando el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en distintas áreas, y la próxima zona que experimentará este cambio es Valdezarza, un barrio del distrito Moncloa-Aravaca, donde más de 700 plazas pasarán a ser de pago a partir del 1 de octubre. El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, bajo la dirección de Borja Carabante, ha aprobado esta nueva fase de expansión del SER, que incluye 689 plazas verdes, destinadas principalmente a vecinos empadronados, y 12 plazas azules, pensadas para rotación de vehículos y visitantes.

Esta medida forma parte de un plan que comenzó en 2020, cuando se regularon 763 plazas en otros barrios, y que continuó en marzo de 2023 con la inclusión de 957 nuevas plazas. Con esta tercera fase, Valdezarza concentrará un total de 2.421 plazas bajo control del SER: 2.306 verdes y 115 azules. La modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada el 13 de septiembre de 2021, prevé en su artículo 57 la ampliación del SER a 20 nuevos barrios de la ciudad «con acuerdo previo favorable de la junta de distrito correspondiente, así como haber consultado a los vecinos y asociaciones vecinales afectadas».

SER de Moncloa-Aravaca, Madrid

«El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) se pondrá en funcionamiento en una nueva zona del barrio de Valdezarza, distrito de Moncloa- Aravaca, a partir del próximo 1 de octubre. El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, regulará en este barrio 701 plazas más: 689 verdes y 12 azules», recoge el Ayuntamiento de Madrid.

Y añade: «Se trata de la tercera fase de ampliación del servicio que ya se implantó en parte del barrio a principios del año 2020, con 763 plazas, y en marzo de 2023, con 957. Las plazas de aparcamiento reguladas ya alcanzan un total de 2.421 (2.306 verdes y 115 azules). Su puesta en marcha atiende a la aprobación, en el Pleno del distrito de Moncloa- Aravaca del pasado 12 de junio, de ampliar el SER a otra zona del barrio de Valdezarza, tras las consultas realizadas a distintas asociaciones vecinales en mayo y junio de este año. La nueva zona se enmarca dentro de las calles de Antonio Machado, Sinesio Delgado, Villaamil, Valle de Anso, San Restituto, Denia, Armenteros, Arciniega, Isla de Long y Alcalde Marín de Alzaga».

El horario general del SER es de lunes a viernes, no festivos, de 9:00 a 21:00 horas; los sábados de 9:00 a 15:00 horas; durante el mes de agosto de lunes a sábado, también de 9:00 a 15:00 horas; y los días 24 y 31 de diciembre de 9:00 a 1:00 horas. Los domingos y festivos no se presta servicio.

Las plazas verdes permiten a los residentes estacionar sin límite de tiempo en su barrio, mientras que otros usuarios tienen un máximo de dos horas, y deben esperar una hora antes de volver a aparcar en la misma zona. Las plazas azules permiten estacionar hasta cuatro horas para cualquier usuario, y los residentes pueden aparcar de 20 a 21 horas dentro de su barrio.

📢Ampliamos el SER de @MoncloaAravaca a una nueva zona del barrio de Valdezarza a partir del 1 de octubre ✅Los vecinos ya pueden solicitar la autorización de residente https://t.co/Hpmy8mlIy5 — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) September 10, 2025

Autorización

«Los vecinos empadronados en el barrio ya pueden solicitar la autorización de estacionamiento de residente para aparcar sin ser sancionados en las nuevas plazas. El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado una campaña de comunicación para que los residentes conozcan las características de la ampliación mediante correos electrónicos y SMS, carteles informativos en las comunidades de vecinos y dípticos sobre los canales para obtener la autorización de estacionamiento».

La autorización de residente del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) se concede a la persona física empadronada en un domicilio situado en un barrio del Área del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). La tarifa anual es de 24,60 euros, mientras que la mensual asciende a 2,05 euros. Se pueden aplicar reducciones según la categoría ambiental del vehículo: un 75 % de descuento para vehículos clasificados como ECO y un 10 % para aquellos en la categoría C.

Los requisitos son los siguientes:

Estar empadronado en una vivienda del Área del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

Ser el titular de un vehículo.

Ser persona física.

No ser el titular de una plaza de aparcamiento para residentes (PAR), excepto si se tienen cumplidos los 70 años en el momento de la solicitud de la autorización de residente o si se dispone de más de un vehículo a motor.

El vehículo (turismo, furgoneta, pick-up o autocaravana de hasta 3.500 kg de MMA) debe estar de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del Ayuntamiento de Madrid.

Para obtener la tarjeta SER en Madrid, es necesario darse de alta mediante la sede electrónica, por teléfono (010 o 914 800 010) o presencialmente. Se debe acreditar la identidad y el vehículo: autorización provisional si está en trámite, justificante de domiciliación en Madrid, contrato de leasing/renting, certificado de retribución en especie, permiso de circulación para matrícula extranjera o documento de usufructo.