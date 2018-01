¿Qué le pasa a Amaia de ‘OT’? La concursante se derrumba

Se llevó a todo el público al bolsillo con su interpretación de ‘Shake it out’ la semana pasada y volvió a hacerlo con su ‘Soñar contigo’ este pasado lunes. Amaia de OT -para muchos, Amaia de España-, se postula como la posible ganadora del concurso que la ha catapultado al éxito. Sin embargo, el pasado miércoles, la navarra de 19 años recién cumplidos se derrumbaba con los Javis, ambos profesores de interpretación de la academia. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Amaia?

“Me agobio con todo, no sé muy bien qué hacer, cómo comportarme, quiero dejarme llevar pero siento que no me conozco“, expresó la joven para sorpresa de sus profesores. Y es que ya son muchas las semanas de trabajo de los jovenes talentos de ‘Operación Triunfo’ y se va notando el agotamiento de algunos de ellos. Ana Guerra -o Ana War- también se derrumbaba mientras practicaba su próximo tema, que por cierto, podría salvarla de la nominación a la que se enfrenta contra Roi; o Alfred sufría una fuerte crisis de ansiedad en la última gala ante un atónito público y jurado.

Pero lo de Amaia parece diferente. Los Javis no entendían qué le estaba ocurriendo. “Es un poco todo, no sé bien cómo soy y cómo quiero ser”, les confesaba. Una reacción que sus instructores se tomaron de forma positiva, dándole la vuelta a la tortilla. “Preguntarte cómo quieres ser es maravilloso. Esa es ‘LA’ pregunta”, le respondían. Al fin y al cabo, todo el mundo pasa por un proceso de descubrimiento de sí mismo y los Javis tildaron de “maravilloso” que ella se quiera conocer realmente.