El sector del porno vive su particular vía crucis en las últimas ocho semanas, con el fallecimiento repentino de algunas de sus actrices. La última en perder la vida ha sido Olivia Nova, que a sus 20 años ha sido hallada muerta en su apartamento de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), según ha confirmado su propio representante. La policía norteamericana ya ha abierto una investigación para esclarecer el motivo de su deceso.

Olivia tenía una fama notable en el cine X de EEUU. Aunque comenzó su carrera como modelo a los 12 años, en 2017 decidió dar un giro a su proyección profesional y entró en el mundo del porno. En las últimas fechas había publicado tweets en los que decía sentirse “muy sola”. Tanto fue así que pidió poder llamar a alguien para ayudarle a “levantar el ánimo”.

Alone on the holidays and want to give a fan a holiday call. ❤️ would lift my spirits 💜

— Olivia Nova (@olivianovaxxx) 25 de diciembre de 2017