Dafne Fernández confiesa haber sufrido acoso

Todo apuntaba a ser una agradable velada entre amigos. Los protagonistas de la película ‘Perfectos Desconocidos’ recibían la visita de Bertín Osborne. Todo transcurría con tranquilidad, entre risas y buen ambiente, hasta que salió a la palestra el asunto de los móviles y la peligrosidad de las redes sociales. Momento en el que Dafne Fernández hizo su confesión más dura. La actriz madrileña reconoció haber sufrido acoso por parte de “un fan loco”.

La cocinera de ‘El Chiringuito de Pepe’ desgranó como transcurrió este desagradable episodio: “Puse cosas en los stories de Instagram y tal (…) Una vez salí de casa y en el felpudo tenía regalitos de un fan. Ahí me llegué a asustar”. Ante el estupor de Pepón Nieto, Bertín, Ernesto Alterio y Juana Acosta, Dafne se apresuró a asegurar que ni tan siquiera publicó su localización: “No puse nada en mi casa. No lo sé, quizá fue por el barrio o porque la gente pregunta o hace deducciones. No lo sé, pero pasé mucho miedo”, dijo la actriz. “Hay que tener muchísimo cuidado”, confesó en tono serio.

En el mismo sentido, Dafne Fernández se mostró muy preocupada por la ingente proliferación de ‘paparazzis improvisados’ en las calles:

“Ahora todo el mundo tiene una cámara en el móvil. A veces he llegado a pasar mucho miedo”. La indiscreción en las redes sociales ocupó gran parte de la nueva entrega de ‘Mi Casa es la Tuya’, cómo no, con uno de los desagradables asuntos estrella de este año, el acoso.