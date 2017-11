Habla el escultor del nuevo busto de Cristiano Ronaldo: “Le ha gustado”

Su trabajo pone aún más en evidencia las carencias de quien hace unos meses osó homenajear a Cristiano Ronaldo con una estatua que preside el aeropuerto de Funchal (Portugal) y que ha sido digna de todo tipo de bromas y memes. La suya, no. El busto de bronce de casi noventa centímetros que acaba de entregar al Real Madrid el escultor sevillano José Antonio Navarro Arteaga es el digno trabajo de un artista que lleva treinta años en el oficio de la escultura. Un largo historial especializado en imágenes religiosas le avalan. Tanto, como que su Virgen de la Antigua está instalada en los jardines del Vaticano.

Hace unos días, su nombre saltaba a los titulares por haber sido el artífice del monumento funerario de la duquesa de Alba. La Hermandad de los gitanos y Cayetano Martínez de Irujo se lo encargaron hace meses para instalarlo en la capilla en la que reposan las cenizas de la aristócrata. Esta vez, se ha salido del trabajo religioso para hacer un busto del terrenal Cristiano Ronaldo por encargo de alguien con mucho peso para el artista…

Pregunta- ¿De quién parte la idea de hacer un busto de Cristiano Ronaldo?

Respuesta- Aunque suene un poco extraño, la idea parte de mi hijo Juan, que tiene tres años. Él es muy seguidor de Cristiano -para él es ‘su’ Cristiano- y, a raíz de ver el busto que se inauguró en el aeropuerto de Madeira, me dijo ‘papa, ¿tú puedes hacer uno que sea bonito?’ Yo le dije: “tú no te preocupes Juan, que papá se va a poner a hacer un Cristiano como dios manda”. Empecé a hacerlo en junio y, el día 2 de noviembre, se entregó en el Santiago Bernabéu en un acto presidido por don Emilio Butragueño.

P-¿Cómo pasa de ser el sueño de un niño a un figura expuesta en el museo del Real Madrid?, ¿cuál es el proceso?

R-Por el estudio vienen muchas personas que, al verlo, me dijeron que dejarlo ahí no era lo suyo. Mi agente empezó a mover los hilos, además de una buena amistad que yo tengo con Rafael Gordillo que me ha ayudado mucho, y al Real Madrid le interesó. Nosotros hicimos la Virgen de la Antigua que está en los jardines del Vaticano, así que sabemos cómo funcionan las entidades grandes e importantes, como lo es también el Real Madrid. Le mandamos toda la información y documentación y les gustó.

P-Una vez deciden que les gusta, ¿le proponen comprarlo?

R-Lo que se hace es el ofrecimiento para que el busto pueda estar expuesto en el museo del Real Madrid.

P-¿Adquieren la obra o es una cesión?, ¿cuál es el beneficio del artista?

R- El beneficio es la repercusión que tiene haber hecho una obra así, que no es poco. Ya es propiedad del Real Madrid pero no ha habido compra como tal. No hay intercambio económico.

P-¿Ha podido conocer la opinión o impresión de Cristiano?

R-Extraoficialmente sabemos que a él le ha gustado, pero no te puedo decir más porque no sabemos más.

P-Entonces, su hijo Juan sabe que le ha gustado a Cristiano, que es lo importante…

R- El Real Madrid me ha mandado un álbum del día que estuvieron allí. Hay una instantánea en la que Cristiano está sentado al lado del busto y mi hijo le decía que se portara bien, porque para él es de su propiedad. ‘Tú ahora te tienes que portar bien en esta casa nueva’, le decía.

P-Estos días acaba de inaugurarse otra obra suya, el monumento funerario a la duquesa de Alba. Con trabajos tan populares, el artista se expone a todo tipo de opiniones: las buenas, pero también las malas…

R- En el caso del trabajo de Cristiano Ronaldo, el cien por cien de la crítica ha sido fabulosa. Yo no me lo podía esperar. Cuando te dedicas a esto la crítica existe y tienes que estar preparado, pero la crítica siempre constructiva. La crítica destructiva no es crítica, y mucho menos el insulto. El insulto no lo voy ni a escuchar. En el tema de la duquesa, las críticas han sido maravillosas en un 99,9 por ciento, menos un uno, que tampoco voy a decir quién. Además, fuera de tono que no viene el caso. Es lo único que he recibido. Esa crítica tan favorable me ha sorprendido