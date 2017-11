La expulsión de Bibiana de ‘MasterChef’ deshace en lágrimas a todo el equipo: “Es una gran pérdida”

Bibiana Fernández ha sido uno de los personajes más queridos de ‘MasterChef Celebrity’. Por sus comentarios sagaces, por su chispa y, sobre todo, por su alegría. En más de una ocasión ha sido el alma del programa y ha levantado con un cante improvisado el ánimo de sus compañeros. Bibiana, con sus defectos y virtudes. Por eso este martes todos han sentido y llorado su expulsión del programa. “Ha sido una gran pérdida, yo la voy a echar de menos“, ha atinado a asegurar Anabel Alonso entre lágrimas. El jurado y Eva González tampoco han podido reprimir las lágrimas; han sido siete programas en los que se han estrechado lazos afectivos muy intensos. “El cariño siempre es de ida y vuelta“, ha apuntado Bibiana. Se ha demostrado.

Cada vez la final está más cerca y por eso la competitividad se va notando más. La primera prueba ha comenzado en parejas y con cajas misteriosas que escondían ingredientes ‘escurridizos’. En cada caja había doce ingredientes pero el contrincante, con mayor o menor picardía, tenía el derecho de arrebatarle al otro seis de ellos a su libre elección. Sin duda, la más ‘avariciosa’ ha sido Patricia Montero al quitarle a José Corbacho los mejores.

Tras cocinar durante 60 minutos la materia prima que su contrincante les ha dejado, los aspirantes ‘vips’ han pasado a la valoración del jurado. Saúl Craviotto ha sido el mejor parado mientras que José Corbacho, el peor. “Esto es agua de fregar, es un plato que haría cualquier niño“, ha opinado el chef Pepe Rodríguez. En definitiva, los mejores platos los han elaborado Patricia y Saúl, por lo que se han convertido en los capitanes de la prueba de exteriores.

Prueba de exteriores: platos típicos de Asturias

Esta semana la prueba de exteriores ha sido de altura. Los famosos cocineros tenían que preparar un menú asturiano que iba a ser probado y valorado por 70 comensales de Avilés. Saúl, como recompensa por su buen hacer en la primera prueba, ha tenido opción de elegir equipo y platós para cocinar mientras que Patricia ha tenido un gran privilegio en cocina: ‘congelar’ durante diez minutos a dos de los cocineros del equipo contrario. Ni corta ni perezosa, ha ‘congelado’ a Saúl y Edu Soto y todo se ha retrasado considerablemente; los postres no han salido a tiempo y el cachopo asturiano ha salido tarde, mal y crudo.

En definitiva, la peor prueba de la historia. Intolerable a estas alturas de programa. “Estoy muy enfadado, hacía mucho tiempo que no estaba tan decepcionado. Ningún plato ha llegado ni al aprobado, el nivel de trabajo ha sido muy bajo y esto es intolerable“, ha sentenciado Jordi Cruz. Como castigo, todos al unísono han sido merecedores del mandil negro y de ir directos a la prueba de eliminación. De entre los malos, el ‘menos malo’ ha sido Edu Soto, quien no ha perdido la concentración en todo momento y por eso ha contado con una ventaja en la última prueba.

Prueba de eliminación: elección de platos al tuntún e ingredientes ‘desconocidos’

La última prueba ha sido un examen muy importante para los concursantes. Debían descubrir ingredientes poco comunes y, en caso negativo, acumulaban materias primas que luego maridarían con mayor o menor sentido. Como invitado estrella de esta prueba, Jorge Brazalez -el ganador de ‘MasterChef 5- ha aconsejado a los famosos.

Si bien no ha sido una prueba de eliminación a la altura para casi ningún ‘vips’, la peor parada ha sido Bibiana Fernández, quien se ha llevado la bronca del jurado. “Esta carne parece chicle, no has puesto ganas ni actitud y el resultado es terrible. Solo te has dedicado a probar y probar. No tienes ganas y aquí está el resultado“, ha opinado Jordi.

Este resbalón en la cocina la ha llevado a la expulsión. “Estoy muy triste porque todos se habían convertido en mi familia”, ha dicho Bibiana entre lágrimas mientras colgaba el mandil.