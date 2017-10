Leticia Dolera cuenta las agresiones sexuales sufridas durante su carrera

Sin casi habernos recuperado del tremendo shock que ha supuesto el escándalo Weinstein, que ha salpicado a uno de los productores de Hollywood más afamados, ha sido una actriz española, Leticia Dolera la que ha querido sumarse a las múltiples reacciones al respecto, contando sus vivencias.

La barcelonesa ha escrito un artículo, ‘El escándalo machista vestido de normalidad’ en Eldiario.es que se ha vuelto viral, en el que denuncia las agresiones sexuales vividas al principio de su carrera en el cine, solo por el hecho de ser mujer. La primera de ellas, recién cumplida la mayoría de edad. A continuación, extraemos algunos fragmentos: “Tengo 18 años, son las 23:00 de las noche y estoy en la fiesta de despedida de uno mis primeros trabajos en el mundo audiovisual. Me siento feliz y adulta. En la barra del bar charlo con el director, el subdirector y dos compañeros más. Todos adultos […] A partir de ahí, la conversación se silencia en mi memoria, los gestos se ralentizan y las sensaciones físicas vuelven a mi piel. Siento una mano en el pecho, en MI pecho, juraría que en mi teta derecha”.

Leticia Dolera no se quedó ahí y completa la narración con su reacción y la de su madre cuando retorna a casa: “Salgo de ese lugar lleno de cobardes y me voy andando a casa. Por el camino lloro de asco y vergüenza. En casa, se lo cuento todo a mi madre. Me dice que vamos a poner una denuncia, le digo que no quiero. Ella insiste, yo también. No quiero ponerla, siento que no es tan grave. ¿Una denuncia porque te toquen una teta?, pienso en ese momento. Pues Leti, me digo ahora, sí, una denuncia porque te toquen una teta sin permiso, una denuncia por agresión sexual, que es exactamente lo que ha sucedido”.

Además, ha completado su artículo con un extracto de otro, firmado por diferente autora, que trata sobre el mismo asunto.

Extracto de un artículo de @barbijaputaaa para @eldiario.es sobre la cultura de la violación que rodea todos los escándalos de agresiones sexuales que están saliendo a la luz en Hollywood y que en realidad, rodea también nuestro día a día. Una publicación compartida de LeticiaDolera (@leticiadoleraoficial) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 1:50 PDT

Reincidente

Lamentablemente, no es el único episodio de agresión sexual que ha tenido que soportar, ya que, en Francia, un compañero de rodaje le tocó el trasero sin permiso. Contando todas estas experiencias, Leticia Dolera busca concienciar de actos machistas que pasan desapercibidos para la sociedad y lo hace con la mayor de las franquezas: “No es cómodo que una gran parte de la sociedad nos trate como un trozo de carne. Como tampoco lo es que cuando una mujer denuncia una agresión la tachen enseguida de exagerada o mentirosa[…] No es cómodo llegar con miedo a casa por las noches. Ni que nos arrimen la cebolleta en el metro y si nos quejamos que nos griten a la cara: puta loca”.