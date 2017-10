“Las cosas no van a mejorar ni a empeorar con mi visita porque yo tengo claro que no he hecho nada malo”, según Paco Arévalo ha asegurado a LOOK. Tras el conflicto de esta semana con Bertín Osborne, Paco vuelve a la carga. Este jueves el humorista regresa a ‘Sálvame Diario’ después de que Osborne haya expresado su indignación y decepción ante su modo de proceder. El cantante cree que Paco le ha fallado: “Sé que tiene problemas económicos y propuse que estuviera conmigo en el programa. ¡Cuando le he visto de nuevo en la tele ni te cuento!”. Le dolió ver a su ‘hermano’ aireando sus desavenencias en ‘Sábado Deluxe’ y en ‘Sálvame’ y este jueves la herida tiene visos de no cicatrizar; Arévalo vuelve a hablar.

Este medio se ha interesado por el contenido de su visita al espacio vespertino de Telecinco; ¿hablará de Bertín o de alguna novedad al respecto? “Eso prefiero callármelo”, ha respondido el cómico. A tenor de esta nueva visita al programa que conduce Jorge Javier Vázquez, Paco Arévalo parece ver finiquitada su relación con Bertín Osborne, sobre todo después de haberse roto los lazos afectivos y de enterarse de que ya no aparecerá más en ‘Mi casa es la tuya’. Ni amistad ni trabajo.

¿El enfado de Bertín ha afectado a Arévalo profesionalmente? “Absolutamente para nada. Tengo otros proyectos a la vista. Sigo teniendo mis bolos, presentaciones y mis cosas, como siempre“, aseguró a este medio.

La gota que colmó la paciencia de Bertín Osborne fue una publicación de Arévalo en Twitter, una instantánea en la que se veía a los cómicos compartiendo una paella con el rey emérito don Juan Carlos I y su hija Elena, entre otros invitados. Los comensales se mostraban relajados y creyéndose en la intimidad, hasta que Paco la hizo pública. Algo se resquebrajó.

“Estoy muy dolido. Paco es mi amigo, le he tratado como un hermano. Es mi casa y es una falta de respeto a mí y a mi mujer. Hay cosas que no se pueden hacer. ¿Cómo se le ocurre?“, le confesó Bertín a la periodista Paloma García-Pelayo. Un error que solo parece ‘denunciar’ Osborne porque Arévalo sigue defendiendo su ‘inocencia’: “No he hecho nada malo”.