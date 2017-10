Bibiana desquicia, Silvia Abril se hunde y Juan Betancourt se va: el ‘MasterChef’ más exigente

Esta semana nada es lo que parecía en ‘MasterChef Celebrity’. Acostumbrados todos los famosos a que el formato mantuviera la misma estructura, este martes han cambiado muchas cosas. La primera prueba se ha ‘despiezado’ en tres mini cocinados; la de exteriores ha contado, por primera vez, con una única capitana para todos y la prueba de eliminación no se ha llevado a cabo en igualdad de condiciones. Ha habido un sentido, el de la vista, con el que no han podido contar los aspirantes. ¡Menudas pruebas! Al comienzo del programa ya lo anunciaba la presentadora Eva González, los ‘vips’ se iban a enfrentar a “la madre de todas las batallas” con un cambio en cocinas que ha inquietado a los concursantes.

La primera prueba han sido tres platos con un elemento básico: el huevo en sus distintas variantes. El que mejor cocinara esta prueba de presión -compuesta de huevo escalfado, tortilla francesa y tortilla de patatas- se convertiría en digno merecedor de delantal dorado y, por tanto, contaría con la inmunidad en todo el programa.

Entre los huevos “feos” de Juan Betancourt, los de “sin coagular” de Anabel y los “crudos” de Bibiana, estos tres famosos junto Patricia Montero han salido de la prueba. La tortilla francesa solo la han defendido de manera decente Silvia Abril y José Corbacho mientras que la de patatas tan solo la ha bordado Silvia, quien se ha convertido en merecedora del delantal dorado. “He aprendido mucho de la chica que tenemos mi marido y yo en casa”, ha explicado la actriz.

Prueba de exteriores con sabor alicantino y eliminación ‘olfativa’

La prueba de exteriores de esta semana se ha desarrollado en Alicante y el plato fuerte no ha sido otro que el arroz de María José San Román, toda una eminencia en esta materia. Como novedad, esta prueba solo ha contado con una única capitana para todos, Silvia Abril. Nada de equipo rojo y azul; todos a una.

Debían cocinar para 50 comensales y la presión ha terminado por hundir a Silvia Abril. La capitanía la ha desbordado y, acostumbrada a sonreír y a sacar su parte más cómica, la humorista se ha derrumbado en los hombros del juez Jordi Cruz, especialmente implacable con ella: “He perdido las riendas de la cocina, no puedo más, la presión me ha podido“.

Jordi Cruz no ha podido por más que secundar las palabras de Abril tras una comida en la que ningún plato estaba a punto a su hora:”Ha sido un reto muy complicado que te ha quedado demasiado grande. Por tanto, pese a tu inmunidad, vas a la prueba de eliminación“. La misma o menos suerte ha corrido Bibiana Fernández, quien ha conseguido desquiciar a todos sus compañeros por su “pasotismo” y su falta de autocrítica en la cocina.

“Eres muy anárquica, asumes las órdenes pero terminas dispersándote”, le ha recriminado Jordi Cruz. Una opinión que ha apoyado a pies juntillas Anabel Alonso: “Vas demasiado por libre“. La colaboradora de Ana Rosa, lejos de entonar el ‘mea culpa’, ha crispado aún más el ambiente: “No tenéis razón, estáis todos locos”.

El que tampoco ha salido mejor parado de la prueba de exteriores ha sido Juan Betancourt, quien según los jueces de ‘MasterChef’ ha estado “a todo y a nada” durante la prueba. “Estoy muy cansado, frustrado, trabajando sin parar y no me merezco ir a la eliminación“, ha asegurado el novio de Rocío Crusset entre lágrimas. Jordi Cruz, sin embargo, no ha opinado lo mismo: “Has sido el típico aspirante remolque”. Por su parte, Patricia Montero ha sido la ganadora de esta prueba y ha podido donar los 4.000 euros a una ONG.

Para terminar, la prueba de eliminación, que se ha desarrollado con un antifaz, ha consistido en un plato libre con los ingredientes que cada cual pudiera palpar. El irreversiblemente peor parado ha sido el bacalao “seco como un demonio” de Juan Betancourt, el cual se ha visto obligado a colgar el delantal y abandonar las cocinas. “Me quedo con la experiencia vivida“, ha apuntado el modelo cubano.