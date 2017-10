La verdad que se esconde tras la ‘pulla’ de Toñi Moreno a las Campos

“Es mentira, ¡pero si yo ayudé a Toñi Moreno a venirse a Madrid desde Canal Sur! Nos une una gran amistad desde entonces”, ha asegurado Carmen Borrego a LOOK. El pasado sábado Toñi Moreno pronunció una frase aislada y puede que espontánea en ‘Viva la vida’ que, si bien estaba contextualizada en una defensa pública hacia su amiga Carmen Borrego, no pasó inadvertida y avivó los rumores de una posible mala relación entre la presentadora y el clan Campos, una supuesta situación de la que ya se habló largo y tendido cuando Toñi ocupó la franja de ‘Qué tiempo tan feliz’ tras su cancelación. Es más, hay quien apunta a que fue el fichaje de Moreno por Mediaset para ocupar ese hueco el que provocó que las buenas relaciones saltasen por los aires.

La frase de marras que entonó la presentadora cuando hablaba con Kiko Matamoros fue la que sigue: “A lo mejor ellas (las Campos) no lo harían por mí“. Acto seguido, Toñi defendió a Carmen Borrego de las acusaciones del colaborador, que señalaba que la benjamina de las Campos había entrado en el mundo de la televisión “de la mano de su mamá”, Teresa Campos.

Moreno no se quedó callada y cogió al vuelo las palabras de Matamoros para rebatirlas: “Carmen Borrego es una persona a la que aprecio mucho y me sentiría fatal si no la defendiera. Tiene una trayectoria intachable como directora”. Pero, a tenor de su apunte inicial en el que Toñi puso en duda la hipotética intervención de las Campos en caso de que fuera necesaria, ¿existe una razón de peso por parte de ellas para no defenderla? ¿No se llevan tan bien como aparentan?

LOOK se ha puesto en contacto con Carmen Borrego para aclararlo: “Eso no es verdad en absoluto. Toñi y yo somos muy buenas amigas. Nos conocemos de hace muchos años. Es más, hemos hablado por teléfono para quedar a comer la próxima semana“.

La flamante colaboradora de ‘Sálvame’ ha asegurado a este medio que la mayoría de las veces no tiene en cuenta las cosas que se publican: “Llevan diciendo que no hay buena relación mucho tiempo y nada más lejos de la realidad“. Nada que ver. Hay buena sintonía y se deben mucho la una a la otra.

“Cuando estaba dirigiendo un programa en Antena 3 le propuse venirse a Madrid desde Canal Sur y desde entonces nos llevamos genial. Hemos trabajado muchísimos juntas”, ha aclarado Borrego a este medio. Todo un trampolín profesional que no dudó en destacar Toñi Moreno durante su defensa en ‘Viva la vida’. ¿Fin de los rumores? Tiempo al tiempo.