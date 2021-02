Toñi Moreno desvela cómo ha ido su operación de vista

Hay operaciones de estética que consiguen que el que se la hace ponga fin a un complejo y sea mucho más feliz, y otras que facilitan la vida. Este último tipo de cirugía es a la que se ha sometido Toñi Moreno, que este martes se ponía en manos profesionales para poder decir adiós a las gafas. Tras unas horas de reposo, la presentadora ha reaparecido en sus redes sociales para compartir cómo fue la operación y qué tal se encuentra y, por sus palabras, la verdad es que no podía estar más contenta.

Con una gran sonrisa en la boca y sin rastro de gafas, la andaluza explica que todo ha ido a la perfección. “Estoy fantásticamente, ya os lo digo”, cuenta a todos sus seguidores, que seguro estaban intrigados por saber cómo había ido todo. “Ayer no os dije nada porque las primeras horas después de la intervención tienes que estar con los ojos cerrados y tampoco es plan, así que hoy os cuento”, sigue Toñi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

“La operación fue fantástica. Os digo una cosa, de verdad que no me he equivocado. Os dije que iba a Almería a operarme con el que me dijeron que era el mejor, el doctor Joaquín Fernández y no me he equivocado”, explica, aprovechando para ponerle nombre al hombre que ha logrado que ahora vea la vida de una manera más sencillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

Y aunque el resultado no ha podido ser mejor, ha reconocido que entró con muchos nervios, “yo soy una cagona, ya lo sabéis”. Pero no estaba sola y el equipo médico la ayudó a estar más tranquila, “la operación es rapidísima. Me operaron de miopía, astigmatismo y presbicia, de las tres cosas. El doctor te habla todo el tiempo, tú te tranquilizas, estás con una música relajada y cuando te das cuenta ya se acabó”.

Pasar por quirófano no ha sido una decisión muy meditada para Toñi Moreno, que al final decidía trasladarse hasta Almería, siguiendo los consejos de su entorno para ponerse en las manos “del mejor”, en sus propias palabras. Sin duda, todo un acierto y es que ha podido estrenar su nueva vista con un entorno inmejorable: las playas de la provincia andaluza. “¡Lo primero que ven mis ojos después de operarse…! Es para morirse”, ha escrito en una storie junto a imagen en la que aparece muy sonríete, con gafas de sol y el mar de fondo.