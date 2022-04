Marta Martínez-Bordiú: «Mis amigos me llaman ‘Lady Confeti’ porque me encanta dar fiestas»

Marta Martínez-Bordiú es alegre y súper encantadora. Junto con dos socios, la esposa de Jaime Martínez-Bordiú comenzó el año impulsado un proyecto que está causando furor entre los mayores de 35 años: Truhán. Un local de copas semiclandestino en Chamberí donde predomina el color naranja, suena música de los años 80 y 90, flamenco en directo los jueves y las paredes están llenas de vinilos con letras de Julio Iglesias –un truhan y un señor–.

“Es un bar de copas acogedor que está enfocado a un público al que yo llamo silver economy, esa gente que dice que por las noches ya no sale; pero en realidad lo que pasa es que a partir de cierta edad no sabes muy bien donde ir, en las discotecas todo el mundo demasiado joven y no encuentras tu sitio o tu ambiente”, explica la empresaria.

Ay dios mío, ¡somos silver economy, Marta! Esto no sé si me gusta…

¡Aún no lo somos, María! (Nos reímos muchísimo) Yo he puesto a partir de los 35 años ¡para poder entrar! Tú y yo no lo somos, pero mi marido lo es –Jaime Martínez Bordiú– y muchas de las personas con las que me relaciono de forma habitual son silver economy y este local está enfocado a ellos porque había un vacío. Aquí están estupendamente, encajamos todos muchísimo y las personas que llegan están cómodos. Mira, te diría que Truhan, incluso, es como una continuación de mi casa donde recibo a mis amigos, así lo siento. Un poco como una fiesta privada donde todos tenemos algo en común.

¿Te gusta recibir en casa y hacer de anfitriona?

¡Me encanta! Me gusta mucho dar fiestas en casa. De hecho, desde hace años mis amigos de manera cariñosa me llaman Lady Confeti porque me gusta mucho estar con la gente y dar fiestas, así que Truhan es mi local perfecto.

¿Vienes todos los días que abrís?

Procuro hacerlo, vivo muy cerca de aquí –nos hemos mudado hace poco– y siempre que puedo vengo a saludar porque mucha gente pregunta por mí al venir de parte de amigos o de amigos de amigos. Intentamos ser profesionales, venir todas las noches y supervisarlo todo, a mí me gusta estar aquí para cuidar a la gente que viene a mi casa.

¿Así es como funciona esto?

Sí, sobre todo porque unas personas se lo cuentan a otras. No tenemos, como has visto, el nombre en la puerta. Es un lugar discreto que se hace nombre poco a poco porque va de boca en boca. Amigos de amigos, conocidos de amigos vienen, preguntar por mí, etc.

Pasa algo también muy interesante. La gente repite y eso me encanta. Me dice la gente que nunca sale y ¡al fin de semana siguiente repite! Es que la gente se lo pasa bien. Llevamos abiertos desde el 20 de enero ¡y ya estamos llenos! Este local atrapa, es muy agradecido y parece que siempre está lleno, te apetece estar. De hecho, me consta que ya hay hasta grupos de Whatsapp con el nombre de ‘Truhaneo’. (Ríe) Eso muestra que la gente viene y está muy a gusto.

Al final lo pones de moda modísima.

(Rïe) ¡Creo que ya lo estamos, María! Ya somos moda, pero no quiero ser moda, quiero conformar un estilo de vivir la noche diferente, donde la gente esté cuidada. Me gusta que, por ejemplo, las chicas aquí se sientan que las cuidamos, a veces es desagradable que haya hombres que molesten o sean pesados cuando sales con tus amigas. Aquí todas se sienten fenomenal, además, los hombres que hay aquí en Truhan son muy educados. Les gusta venir y no están preocupadas de que nadie sea pesado con ellas. Los porteros están también en la sala y cuidan de que nadie dé la nota que, bueno, son cosas que pueden pasar, aunque jamás ha pasado nada.

¿Todo el mundo se conoce al final?

En realidad, como es un poco lugar secreto, unos amigos traen a otros y, claro, a menudo nos conocemos caso todos. Pero si eres nuevo, si has oído hablar de Truhan y decides venir al final socializas, es un sitio que invita a relacionarte con las personas, vas bailando o vas a la barra a pedir una copa y conoces a alguien siempre.

No es un lugar demasiado grande, al final con alguien entablas charla.

Es que si es más grande, es más complicado controlar al público que entra y a mí me interesa que sea un público homogéneo, que todos sean del mismo estilo, misma educación, aunque la edad varíe.

¿De verdad que no entras con menos de 35 años?

A ver, no dejamos entrar a gente menor de 35 años, pero si alguien viene con alguien de menor edad y pega en el ambiente no hay problema, entra a disfrutar. Tenemos un portero que se llama Antonio, guapísimo y estupendo que se encarga de filtrar el ambiente. A mí me gusta mucho que las personas se mezclen, me da la impresión que algo de eso se ha perdido en la noche madrileña. Cuando llegué a Madrid, yo soy de Vigo y me vine con Jaime hace 11 años, me hablaban mucho de esas noches de El Portón, Green, Tartufo, etc. Discotecas del pasado con estilo que ya no existen, las madres de mis amigas nos comentan que hemos tenido mala suerte porque no tenemos donde ir, ¡así que me gusta mucho Truhan! Aún me encanta arreglarme y salir a la calle, así que monté esto, donde yo misma iría.

¿Qué te dijo Jaime sobre montar Truhan?

Jaime está encantado con la idea, él viene menos porque es más cazador y madruga mucho, pero está encantado y me admira por ser tan emprendedora. Me valora mucho porque sabe que estoy trabajando mucho, llevo meses de no parar con la obra, el personal, etc. Es que hay tantas cosas que hacer, ¡tantas! Muchas más de lo que podía imaginar.

¿Música?

Me encanta el flamenco y todos los jueves suele haber música en directo para poder tomar algo mientras disfrutas de los artistas. Creo que hay de nuevo un boom del flamenco que me encanta. Y luego, claro, cuando no hay música en directo, ponemos temas de música de los años 80 y 90, que le recuerda a los clientes a su época dorada. Metemos también un poco de hits actuales, nuestro DJ residente es muy buen psicólogo y va cambiando la música según ve el ambiente. Es un tío muy listo.

¿Y reggaetón?

Sí, ¡no lo digo muy alto que me matan! Pero sí, a mí me gusta porque es animado. Pero la música está fenomenal, desde flamenco a U2, Kike SúperMix viene a veces, cada día es una noche diferente.

¿Te trata bien la prensa?

Sí, mucho. Llevo 12 años con Jaime y no hacía entrevistas ni nada. Es que no quería salir en prensa, por la calle la gente ya nos mira y a veces resulta violento. Para mí es mi marido; pero él pertenece a una familia muy conocida, claro. Es cierto, de todos modos, que hoy al salir en prensa todos me tratáis fenomenal y aunque al principio estaba un poco reacia, ahora estoy contenta.

