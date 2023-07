¿Qué fue de Mario Picazo? El exitoso hombre del tiempo de los 90 que ahora es protagonista de la Red

Mario Picazo, el icono de los 90, ha regresado a la actualidad gracias a una publicación que ha compartido en sus redes sociales. Ha advertido de que estamos delante de una «anomalía histórica» que podría traer unas consecuencias terribles. Exactamente ha dicho: «La anomalía histórica del mar en conjunto roza ya los +3C con un valor que ronda los 28C de media. Suficiente para que con las condiciones de dinámica atmosférica ideales (cómo las que caracterizan a los huracanes del Atlántico) se pasee por sus aguas un huracán hecho y derecho».

No es la primera vez que le pasa, Mario Picazo está acostumbrado a llamar la atención del público. Aterrizó en Telecinco en 1994 para presentar El Tiempo y de un momento a otro se convirtió en un fenómeno de audiencia. Su fama era tal que los directores de Supervivientes le ofrecieron viajar a Honduras para presentar el concurso desde allí. El público cayó rendido a sus pies, pero ¿qué hace en la actualidad? Sigue dedicándose a la mateorología, pero de una forma distinta.

Mario Picazo en un partido solidario / GTRES

El nuevo negocio de Mario Picazo

Mario Picazo dejó la pequeña pantalla, pero nunca ha abandonado su gran pasión. En la actualidad da el parte meteorológico en ElTiempo.es, una página digital que cuenta con su propia aplicación. En una de sus últimas entrevistas explicó que se había adaptado a los nuevos tiempos porque había identificado una oportunidad perfecta para avanzar.

«La tecnología ha ayudado mucho, también el que aparecieran los dispositivos móviles. Tú llevas el tiempo contigo, y consultas lo que te apetece cuando quieres. Ha sido una revolución tremenda para la meteorología. Todavía hay gente que prefiere que se lo cuente alguien, y eso también es bueno», dijo exactamente. El presentador dejó Telecinco por un motivo relacionado con Paolo Vaisle, antiguo consejero delegado de Mediaset.

El motivo por el que dejó de presentar El Tiempo

Mario Picazo arrasó en los 90, era un fenómeno de audiencia y su programa se convirtió en un auténtico éxito. Entonces, ¿dónde está el problema? Tuvo un encontronazo con Paolo Vasile. Mario acusó a un programa que se emitía en Cuatro, ¿Qué hago yo aquí?, de estar plagiándole y Vasile no se tomó bien este atrevimiento. Por ese motivo, a principios de 2014, ambos llegaron a un pacto y Picazo abandonó Mediaset de forma amistosa.

Mario Picazo con Ana Rosa Quintana / GTRES

El presentador, cuando su relación con Mediaset era muy buena, rechazó una oferta más que suculenta de TVE. Le propusieron ser el máximo responsable de los servicios meteorológicos, sustituyendo al famoso José Antonio Maldonado. No quiso dar el paso porque estaba muy cómodo en Telecinco y ahí también le proponían proyectos interesantes. Ahora quiere volver, pero no a cualquier programa. Desea regresar a un espacio que le permita desarrollar su profesión. No retomaría su papel en Supervivientes.

«¿Trabajar en tele? Sí, pero en lo mío. No voy a volver para presentar un concurso. Ahora por ejemplo estamos preparando una serie sobre ciudades inteligentes y sostenibles del mundo», empieza diciendo para explicar en qué momento profesional se encuentra actualmente. «Madrid y Barcelona están en la lista de los Top 25, en donde se vive bien porque todo está en armonía: medio ambiente, calidad de vida y servicios sociales. Quisiera apostar por programas que sean entretenimiento, porque por desgracia no vas a hacer documentales de La 2 que son más difíciles de sacar adelante con un presupuesto digno».