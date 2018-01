La industria de la moda carga contra Alba Carrillo: “Lo siento niña, pero eres una mentirosa”

Se abre una nueva guerra para Alba Carrillo. La ahora colaboradora de ‘Sálvame’ ha abierto sin saberlo una nueva batalla con una parte del pasado que hace algunos años la catapultó a la fama. La exmujer de Feliciano López se sentó en el ‘Chester’ de Risto para hablar sobre algunos aspectos de su vida, entre ellos sus inicios como modelo de pasarela. Alba, que se caracteriza por dar muchos titulares cada vez que se sienta en un plató de televisión, se atrevió a contar que durante su carrera como maniquí vivió cosas que pocos conocen sobre el mundo de la moda. Cuando Risto calificó de “trampas” las supuestas triquiñuelas que las chicas realizan a la hora de ser medidas y pesadas con el fin de controlar el índice de masa corporal cuando son elegidas para desfilar en España, Alba sorprendió con su respuesta. “Te ponen pesas en los sujetadores, te hacen beber dos litros de agua…todo para pasar la prueba. Una incoherencia más del mundo de la estética y la belleza”, contestó la que fuera concursante de ‘Supervivientes’, y añadió: “Hay una doble moral en la Madrid Fashion Week (antes llamada ‘Pasarela Cibeles’), por ejemplo, tienes que dar un peso, el IMC, pero si das ese peso no cabes en la ropa de los diseñadores”.

Tras estas declaraciones, este digital se ha puesto en contacto tanto con diseñadores como con la propia organización de la Madrid Fashion Week, quienes han dado su opinión acerca de los incendiarios comentarios de Alba. “Nos preocupa no solo el peso, sino la imagen de salud y belleza que las modelos pueden y deben transmitir. A la hora de realizar el casting buscamos modelos que den esa imagen de salud y belleza”, cuenta Nuria de Miguel, directora de la antes llamada ‘Pasarela Cibeles’. Lo cierto es que desde el año 2006 la organización determinó que las chicas que desfilasen por el mayor escaparate de la moda española tenían que cumplir con unos requisitos de IMC muy concretos, todo con el fin de no contribuir a dar un mensaje social negativo canonizando un modelo de mujer excesivamente delgada. “En primer lugar pedimos a las modelos que acudan con un certificado médico de buena salud al que deben adjuntar su peso y talla. En segundo lugar, las modelos son vistas por una doctora, Jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y en tercer lugar, si se plantea alguna duda, la doctora puede proceder a pesar a las modelos para comprobar su peso“, añaden desde la dirección de la pasarela madrileña.

Los diseñadores toman partido. Modesto Lomba: “Habrá dicho esto por la necesidad de salir en algún papel”

Dejando a un lado la alusión que Alba ha hecho a la selección de las modelos, el comentario en el que señalaba a los diseñadores como los principales culpables de este incumplimiento de la norma del ICM también ha generado diversas opiniones dentro del gremio. LOOK se ha puesto en contacto con varios de los creadores de moda más relevantes del país para que nos den su impresión acerca de las palabras de Alba Carrillo en el ‘Chester’. “Es mentira lo que ella dice, lo podemos asegurar”, dice Modesto Lomba al conocer lo que dijo Alba, y continúa: “Esta es la primera pasarela del mundo que comprueba el estado de las chicas. Todas cumplen con el IMC y son mayores de 18 años. Ella es el mejor ejemplo de esto. Cuando desfilaba cumplía con ese índice. Siempre ha estado maravillosa y ha tenido un aspecto saludable. Ahora habrá dicho esto por la necesidad de salir en algún papel. Lo siento niña, pero eres una mentirosa“, ha dicho de forma tajante uno de los diseñadores que trabajó con Alba en su última etapa como modelo.

Hannibal Laguna, defensores de la mujer con curvas

Por su parte desde la firma Hannibal Laguna no han querido hablar de la polémica colaboradora, pero si recalcan que su diseñador siempre ha defendido la estética femenina con curvas, una imagen muy dispar a la de la androginia que otros creadores explotan. “No nos consta que se cometan infracciones en los controles del índice de masa corporal. Si nos consta que en este sentido los controles son muy rigurosos. Mercedes Benz Fashion Week Madrid es un ejemplo para todas las pasarelas del mundo, ofreciendo un aspecto saludable, acorde con las exigencias de la OMS”, cuenta a LOOK Isabel Angulo, directora de prensa de la marca.

Ana Locking: “Las tallas de la pasarela son las mismas que se sacan a nuestras tiendas”

“Una chica por debajo de la 38 no va a subir a la pasarela. Las chicas que suben tienen que lucir bien los diseños. Hay veces que no encajan bien por exceso y otras por defecto“, cuenta a este medio Alberto Goper, director creativo de Ana Locking, que nos aclara que el tallaje que vemos en la Fashion Week es el mismo que después se pude encontrar en sus tiendas. “Nosotros no adaptamos las prendas de la pasarela al comercio, lo que sí es cierto es que las tallas pueden ser diferentes si se trata de tallaje francés, italiano, asiático…pero nada más. Al final no deja de ser que una 38 de Francia es una 36 en España”, añade Goper y remata diciendo que en España no existe ninguna marca que tenga el suficiente poder como para reclamar una talla que tenga una modelo que no cumpla la normativa.

Ailanto defiende la normativa: “Está todo muy controlado”

Por último, la firma Ailanto reconoce que en ocasiones las chicas son excesivamente delgadas, pero aclaran que desde que entró la norma vigente hoy día en la Madrid Fashion Week, las modelos muestran un mejor estado de salud : “Yo llevo seis años acudiendo a Cibeles y veo que está todo muy controlado”, dice a LOOK Alejandra González, una de las encargadas en desarrollar los desfiles de la marca. “Sí es cierto que las chicas son de una determinada manera, pero hay ocasiones que pese a que estén delgadas es su fisionomía y están sanas”, recalcan desde la marca.

[Alba Carrillo abre ‘la caja de pandora’ al contar los entresijos de la Pasarela Cibeles]

Alba Carrillo, que abandonó las pasarelas en el año 2010 tras su noviazgo con Fonsi Nieto, ha lanzado una bomba de relojería en un mundo donde se miden cada uno de los detalles que se exponen sobre la pasarela. Unos parámetros en los que la industria intenta dar un paso más allá pese a que en muchas ocasiones se ve asediada por el frívolo brillo de la vanidad.