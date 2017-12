Paula Echevarría, una ‘chica lista’ que hace caja incluso en vacaciones

Muchos podrían pensar que el 2017 ha sido un mal año para Paula Echevarría, el año en el que se desmoronó el cuento de hadas que era su vida, al menos en lo que al terreno sentimental se refiere, y tuvo que enfrentarse a su nueva realidad. Sin embargo, mientras se resuelve la incógnita de su separación de David Bustamante, Paula ha hecho gala del lema ‘Smart Girl’ (chica lista) de una de las marcas a las que pone rostro y ha conseguido que su imagen sea una de las más cotizadas en nuestro país. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Sencillamente que la actriz hace caja incluso cuando se supone que está de vacaciones.

Este verano las mejores fotos son debajo del agua!!!!💦💦💦…. Puedes conseguir el Kit SMARTgirl con accesorios y el nuevo #GalaxyS8+ color azul gracias a @samsungespana. Entra en la web y busca el enlace #SMARTgirl #somosSMARTgirl #ad Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 21 de Jul de 2017 a la(s) 8:44 PDT

La última prueba de que para Paula Echevarría ya no existen los viajes de placer privados tiene que ver con la escapada a la nieve que la ‘it girl’ ha hecho junto a su hija Daniella en este puente de la Inmaculada. Según han confirmado fuentes directas a este digital, Paula disfrutará de un fin de semana de esquí en Baqueira Beret cuyos gastos correrán a cargo Moët & Chandon. La citada marca de champán inaugura así la temporada en una de las pistas más prestigiosas del país y ¿quién mejor que la trendsetter por excelencia para realizar el primer brindis?

Con este nuevo viaje patrocinado, lo que podrían haber sido unos días junto a su hija, alejada del estrés y los focos, se convierten en la excusa perfecta para seguir engrosando su cuenta corriente. Y es que, si en un principio se pronosticó que su separación de Bustamante podría pasarle factura de cara a las marcas, gracias a su autocontrol ante las preguntas de la prensa, Paula Echevarría ha conseguido revalorizar aún más su imagen.

Buenos días, asi, natural.. 🤣🤣🤣 #LosLunesEnVacacionesSiMolan Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 2:20 PDT

Paula domina como pocas el arte de la promoción, por lo que el rostro de la ‘it girl’ es de los más solicitados para realizar publicidad, tanto en eventos como en redes sociales. Esto lleva a pensar que, ni siquiera en vacaciones, Paula ‘desconecta’ realmente del trabajo. Llamativas fueron sus escapadas este verano a tres lujosos resorts de Cádiz, Menorca y Marbella de los que disfrutó en compañía de familia y amigos. Sin embargo, puede que no le quedasen muchos ratos libres para estar con ellos, teniendo en cuenta el tiempo necesario para conseguir las preciosas instantáneas que compartió con sus dos millones de seguidores en Instagram y en las que, por supuesto, no faltaron las alabanzas a los citados hoteles.

Mi vida ❤ #Daniella #Happy40Paula by @elle_spain Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 3:39 PDT

El nivel de patrocinio en la vida de Paula Echevarría ha llegado al punto de que su gran fiesta de 40 cumpleaños se celebró 5 semanas después de haber soplado las velas y la costeó la revista con la que colabora habitualmente. Y es que septiembre es un mes mucho más rentable para convocar a los medios que en pleno verano. A pesar de ello, Paula también disfrutó de una celebración familiar, el propio 7 de agosto, con una llamativa tarta con el número 40 que, cómo no, también estaba patrocinada por una de sus marcas de cabecera.

Resumen de un cumpleaños MARAVILLOSO! 🎉🎈🎁🎉🎈🎁🎂 #Familia #Amigos #Felices40 #Happy40Paula #Bienvenidos40 #PaulaCumple40 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 5:03 PDT

Cosméticos, relojes, gafas de sol, bikinis, firmas de moda, coches, móviles… no hay nicho de mercado que escape a los encantos de la ‘ex’ de Bustamante. Parece que la imagen de princesa de cuento de hadas ya no va con la actriz, aunque no por ello su vida ha perdido ni un ápice de glamour. Queda claro que Paula es una ‘chica lista’ a la que si la vida le da limones, ella hace limonada.