Alta cocina y Shakira a todo gas: el viaje de Lourdes Montes y Francisco Rivera a Las Vegas

Cuando el verano se instala con fuerza, también lo hace el deseo de escapar, de romper la rutina y dejarse llevar por la aventura. Eso es, precisamente, lo que han hecho Lourdes Montes y Francisco Rivera, que este año han decidido hacer las maletas con rumbo a un destino vibrante, icónico y lleno de contrastes: Las Vegas. La ciudad del pecado, conocida por su desbordante energía, sus luces de neón y su vida sin pausas, ha sido testigo de una escapada inolvidable que mezcla lujo, amor, música y gastronomía de primer nivel.

A través de sus redes sociales, Lourdes ha compartido con sus seguidores pinceladas de esta experiencia, que bien podría parecer sacada de una película. «Buenos días, Las Vegas», ha escrito la diseñadora al comenzar su recorrido por uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos. La pareja se ha hospedado en el majestuoso Hotel Venetian, un resort de cinco estrellas que recrea con asombrosa fidelidad el romanticismo de la ciudad italiana. Góndolas, frescos, mármoles y detalles arquitectónicos que evocan la Dolce Vita han rodeado a los Rivera-Montes durante su estancia, brindándoles un entorno de ensueño.

Storie de Instagram de Lourdes Montes en Las Vegas. (Foto: RRSS)

Por supuesto, en Las Vegas no se puede ignorar la llamada del azar. Francisco y Lourdes también se han adentrado en el mundo de los casinos, donde las luces, el sonido de las máquinas y la emoción del juego ofrecen una experiencia difícil de igualar. Sin embargo, uno de los momentos más esperados del viaje no ha sido en una ruleta ni en una mesa de póker, sino en un estadio: el concierto de Shakira. La artista colombiana ofreció una de las paradas más espectaculares de su gira mundial Las mujeres ya no lloran en el Allegiant Stadium, un coloso que acogió a más de 65.000 personas este sábado 28 de junio. Lourdes, visiblemente emocionada, ha compartido imágenes del espectáculo, destacando la interpretación de Estoy Aquí, una de las canciones más representativas de la carrera de la cantante.

Y como todo buen viaje merece también un festín, de modo que la pareja no ha dejado pasar la oportunidad de visitar uno de los restaurantes más míticos de Estados Unidos: Peter Luger. Famoso por su carne madurada en seco y su tradición centenaria, este steakhouse representa la excelencia culinaria americana. Entre platos suculentos y un ambiente clásico, Lourdes y Francisco han disfrutado de una experiencia gastronómica que redondeó la escapada con sabor y sofisticación.

Lourdes Montes en Las Vegas. (Foto: RRSS)

Sea como fuere, lo cierto es que este viaje llega en un momento muy especial para el matrimonio, que recientemente celebró la llegada de su tercer hijo en común. Nicolás nació a principios de abril, y según Lourdes, su parto fue sereno, pacífico y lleno de emoción. «Estamos adaptándonos a la nueva dinámica con ilusión», confesó la diseñadora, que vive esta etapa con ternura y plenitud.

El recién nacido se unió a los dos hijos del matrimonio, Carmen y Curro, nacidos en 2015 y 2019, respectivamente. Francisco y Lourdes unieron sus vidas en una ceremonia civil en Ronda en septiembre de 2013. Diez meses después, consolidaron su amor con una boda eclesiástica celebrada ante la Esperanza de Triana en Sevilla. El 19 de agosto de 2015, dos años más tarde, dieron la bienvenida a su primera hija en común, Carmen. «Mi mujer es el timón de nuestro barco, la que nos guía. Yo soy el casco, y mis hijas son las velas que nos impulsan y motivan a seguir adelante. Ahora, sumaremos una velita más a nuestro barco», expresó entonces Francisco, para quien este bebé es su cuarto hijo, ya que también es padre de Cayetana, fruto de su anterior matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.