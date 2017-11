¿Por qué los Franco prefieren no hablar de su herencia?

El círculo de Carmen Franco no imaginaba que el secreto que había permanecido bajo llave durante meses se convertiría en vox populi algún día. Ni mucho menos que fuera la mismísima hija del caudillo quien lo desvelara. El pasado sábado la propia Carmen confesaba que sufre un cáncer terminal. Se lo descubrieron este verano y desde entonces ha ido haciéndose a la idea. Una confidencia que le hizo a Nieves Herrero en una de las muchas charlas que tuvieron para la novela histórica que ella protagoniza: “Carmen. El testimonio novelado de la hija de Franco. Una mujer testigo de la historia”. Más de 40 horas en las que tanto la periodista como la esposa de Cristobal Martínez-Bordiú hablaron sin tapujos del pasado y presente de Carmen Polo, tan solo hubo un tema que se quedó en el aire: la herencia. Sin embargo, el veto no fue impuesto por la entrevistada sino por sus hijos y así lo revela Nieves a LOOK.

Uno de sus siete vástagos podría haberse sentido especialmente incómodo al abrirse esta Caja de Pandora. “Ella pertenece a una generación en la que ese tipo de cosas no se hablan. Yo quería tratar con ella el tema de la herencia porque se estaba especulando mucho sobre el testamento y lo dejé para los últimos días. El día que le pregunté justo estaba un poco peor de salud. Estaba por allí su hijo Francis y me dijo que no siguiera preguntándola”, dice la también presentadora de televisión a este medio.

Tampoco quiso resolver las incógnitas que sobrevuelan en torno al patrimonio su hija, Carmen Martínez Bordiú, a raíz de su entrevista en ‘Sábado Deluxe. Allí fue preguntada por los 100 millones de euros en activos que supuestamente maneja el clan Franco, pero prefirió sortear esta cuestión. “Yo no pregunto nada a nadie. He vivido sin trabajar toda mi vida, he tenido negocios, pero todos me iban fatal. Sé gastar dinero, pero no sé ganarlo”, dijo Carmen.

Empresas, propiedades inmobiliarias, terrenos y depósitos bancarios

Este freno de mano supuso que no saliera a relucir el gran holding empresarial que posee la hija de Franco 42 años después del fallecimiento de su progenitor. Ni sus empresas ni sus propiedades inmobiliarias ni tampoco sus depósitos en cuentas bancarias se convertirían en objeto de polémica, aunque Nieves considera que el reparto de esta fortuna no sería motivo de distanciamiento entre ellos. “No creo que haya mucho problema con los hijos respecto a esto. Les he visto muy unidos al menos con el cuidado de su madre“, explica la comunicadora.

Lo cierto es que, esta unión se reforzó cuando Carmen desveló que el cáncer que sufrió hace 20 años en el recto se había vuelto a reproducir y así lo aclara Nieves: “Sus hijos se han volcado con su madre. Cuando yo acudía a su casa coincidía mucho con Francis, Carmen y Mariola. En esta última etapa siempre ha estado acompañada y aunque viven la enfermedad con la máxima naturalidad posible, estoy segura de que no hablan de ello sino de otras cosas”.

Desde este verano, Carmen Franco está muy cansada

La propia Carmen reveló a Nieves que el excesivo agotamiento a sus 91 años fue lo que hizo saltar todas las alarmas en su vida, un estado que la periodista apreció en las últimas ocasiones que conversó con ella. “Fueron muchas horas de entrevistas a lo largo de meses y me llamó la atención el cansancio que vi en septiembre y octubre. Yo había visto a una mujer muy activa con muchas ganas de hacer cosas y ahora la notaba cansada. Esa era la palabra que ella utilizaba para decir cómo se encontraba”, comenta Nieves.