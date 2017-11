La venganza de Isabel Pantoja contra Dulce

Isabel Pantoja intentó frenar la entrevista de la que fuera su confidente, Dulce Lapiedra, el pasado 14 de octubre en ‘Sábado Deluxe’. Según pudo saber LOOK, envió a las autoridades a los estudios de Mediaset para que hicieran entrega de una notificación al programa, pero la policía no pudo cumplir con su cometido. El resultado fue como toda España conoce que, Dulce se sentó y destripó secretos hasta entonces desconocidos del clan Pantoja. Sin embargo, la tonadillera no se detuvo entonces. Este domingo se ha desvelado en ‘Viva la vida’ que la demanda que Isabel le interpuso a Dulce por sus declaraciones se ha admitido a trámite.

Pantoja quiere sentar a Dulce en el banquillo, aunque no verla entre rejas. “Irá por lo civil y la cuantía no ha trascendido. Eso sí, para empezar le pide a Dulce la cantidad que desembolsó la famosa noche del polígrafo”, ha revelado la periodista Isabel Rábago.

Se acusa a Dulce de vulnerar el derecho al honor, intimidad y propia imagen de Isabel además de revelar secretos. “La revelación de secretos es más complicada porque se considera a Dulce como una persona de absoluta confianza que ha utilizado los años que ha estado junto a Isabel para desvelar datos íntimos que no le corresponden”, ha dicho Rábago. ¿Cómo se tomará Dulce esta nueva noticia? Pronto lo conoceremos.