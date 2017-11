De regreso a Estados Unidos Charlie Heaton debe estar preguntándose quién es Adriana Abenia. El actor de la popular serie ‘Stranger Things’ estaba este jueves en Madrid para recibir un premio de la revista GQ y todo apuntaba a que él se convertirían en el protagonista indiscutible de la velada. Pero no pudo ser. Una rubia zaragozana de desparpajo sin par eclipsó su presencia para convertirse en Trending Topic mundial por un sonado descuido. A primera hora de este viernes apenas resonaba el nombre de Heaton y es Abenia la que protagoniza los digitales de media España. ¿El motivo? Durante el photocall uno de sus pechos quedó fuera del vestido y, sin percatarse de lo ocurrido, posó alegre y jovial ante unos reporteros que no daban crédito ante el suculento material que estaban inmortalizando.

[El pecho al aire de Adriana Abenia eclipsa la alfombra roja de los Premios GQ]

Convertida este viernes en Trending Topic y con su teléfono móvil echando humo debido a las alertas que Google le iba mandando por su sonado despiste, Adriana Abenia atiende a LOOK. Lo hace sin haber pegado ojo en toda la noche porque asegura que no podía dejar de pensar en la repercusión de su ‘free the nipple’. Por un momento creyó que el momento no saldría de aquel photocall. Qué equivocada estaba.

Pregunta: ¿Qué es lo primero que has pensado hoy cuando te has levantado?

Respuesta: Lo cierto es que no he pegado ni ojo. Inocente de mi, he pensado que igual nadie se hacía eco porque ni siquiera se enteraron. Me equivoqué. (Risas). Llevo un día de lo más animado.

P: ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te diste cuenta de que se te estaba viendo un pecho?

R: Fue muy gracioso porque yo llegaba al photocall y me puse a posar toda guapa con un vestidazo impresionante de Juana Martín. De repente veo a Kira Miró alzar los brazos y a moverlos como una mosca en una piscina que se está ahogando y yo: ‘guao, tiene que ser algo muy importante’ y de repente me señala con el dedo el escote y cuando me miro digo: ‘Oh Dios mío’. Me puse roja como un tomate, no sabía donde meterme y, encima, de los fotógrafos, nadie fue capaz de decirme nada. Yo decía: ‘qué guapa debo de estar, qué milagro han hecho, que están todos disparándome’, pero no, ahí estaban ellos, disparando a su presa. (Risas). De todas formas, no puedo decir nada malo de ellos. Todos se portan siempre súper bien conmigo y hay que decir que, aunque me han sacado como me han sacado, al final me han sacado bien.

P: ¿Te volverás a poner ese vestido?

R: Seguro porque es impresionante, pero en la intimidad.

P: ¿Qué te ha dicho tu marido, Sergio Abad?

R: Sergio me dijo: ‘tranquila no pasa nada, es solo una teta. No estás en el besamanos de los Reyes, son los premios GQ’.

P: ¿Y tu madre?

R: Mi madre, como buena madre, me dijo que ya me había advertido que era muy escotado el vestido, pero claro, el vestido era tan fabuloso que ¿cómo no me lo iba a poner?

P: ¿Ha habido alguna reacción negativa que te haya sorprendido?

R: Qué va. Todo el mundo se lo ha tomado con humor que es lo que yo he intentado todo el tiempo porque nos puede pasar a cualquier. No es nada grave. Es un descuido, sin más.

P: Después de esto, la pregunta es obvia. ¿A favor o en contra del ‘free the nipple’?

R: Pienso que ya basta en el siglo XXI de ocultar el pecho de la mujer. El cuerpo de la mujer es maravilloso y yo estoy muy a favor de que la gente cuelgue en las redes sociales lo que le dé la gana.

P: ¿Habías vivido un momento parecido al de anoche a lo largo de tu carrera?

R: Hubo otro descuido en los premios 40 principales de 2013. Se me rompió el vestido por detrás, se me vio el trasero y no me avisó nadie. Aquel día no hubo una Kira Miró. Fue un chino el que me avisó cuando llegaba a casa. Pensaba que venía a venderme cerveza y lo que quería era decirme que tenía el vestido roto.

[Adriana Abenia explota contra sus seguidores: “No fomento la anorexia”]