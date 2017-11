Tras los muros de Chiquito de la Calzada estaba Gregorio Esteban Sánchez. El corazón del humorista dejaba de latir este sábado después de una intensa vida de lucha, éxito, sonrisas y en alguna ocasión tristeza. Se convirtió en un referente gracias al desparpajo que siempre le acompañaba, dando igual el destino en el que derrochara arte. En España o en Tokio, daba igual, pues él traspasaba fronteras. Pese a que comenzó a ser popular con 62 años, su derroche de arte se inició mucho antes. Se podría resumir en cuatro hitos que el propio cómico recordó en su última entrevista en televisión junto a Bertín Osborne, en ‘Mi casa es la tuya’:

Su primera actuación con 8 años

El humorista nació en el barrio de La Trinidad en Málaga, donde comenzó su amor por el flamenco. Su primera actuación sobre un escenario se remonta a la temprana edad de 8 años, cuando junto a un grupo de cantaores de su tierra llamados ‘Capullitos Malagueños’ actuaron para el público.

Éxito en Japón

Chiquito aprovechó el boom que en su momento tuvo el flamenco en el país nipón y se fue para Extremo Oriente. Durante dos años impregnó Japón de su arte bajo el nombre ‘Chiquito Sam’.

En los 90, Chiquito de la Calzada se convirtió en alguien muy popular

El año 1994 cambió la vida del humorista. Con 62 años se estrenó en pantalla en el programa ‘Genio y figura’, formato en el que coincidió con Paz Padilla. Fue entonces cuando sus particulares expresiones se convirtieron en un diccionario universal.

“Cuando perdí a mi mujer, me perdí un poco a mí mismo”

Josefa García Gómez, popularmente conocida como Pepita, falleció hace cinco años y desde entonces, Chiquito jamás se recuperó. Estuvieron 50 años juntos, sin duda alguna, los mejores de su vida y así lo desveló el propio cómico en ‘Mi casa es la tuya’: “Lo era todo para mí. Siempre ha luchado conmigo y llevaba muy bien este mundillo de la fama. Siempre me acompañaba a todo y se mantenía en un segundo plano. Lo que más me gustaba de ella era su forma de ser y su sencillez. He sido feliz toda mi vida, pero mi vida era ella. Cuando la perdí, me perdí un poco a mí mismo, empecé a olvidar cosas y a desorientarme“.