Contundente y guerrera, así ha regresado Anabel Pantoja a ‘Sálvame’

Han sido tres meses muy complicados para Anabel Pantoja. En ellos no solo ha sufrido un accidente haciendo surf que terminó en una operación de urgencia debido a una rotura en el peroné, si no que también ha visto como su familia paterna, los Pantoja, se ha fracturado hasta tal punto que parece que ni el mejor de los pegamentos podría arreglar lo suyo. Un rifirrafe que ha acaparado centenares de titulares y en el que ella ha optado por no posicionarse, algo que han criticado mucho sus compañeros de ‘Sálvame’. Si bien es cierto que ha seguido formando parte del espacio de Telecinco a través de videollamadas desde Canarias, donde reside actualmente, es este jueves cuando ha regresado in situ al plató.

Antes de volver a encontrarse con sus compañeros, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido dejar claros sus términos y cuales son sus intenciones. Es consciente de que su tía y su primo, Kiko Rivera, son los grandes protagonistas del panorama social actual, pero ella no está dispuesta a decir cosas que puedan hacerles daño. «Entiendo que esto es un programa espectáculo, hay que dar un paso, una opinión, yo la voy a dar pero hasta donde yo quiera porque es la libertad que me han dado mis directores», han sido sus primeras palabras, mostrándose contundente.

«Si me dicen hasta donde tengo que llegar, a lo mejor no estaré en el programa, pero me han dado libertad y no voy a perder a mi familia, como la tenga, por hablar en este programa más de la cuenta», ha continuado, dejando claro que hay ciertos límites que no está dispuesta a rebasar porque sí, ‘Sálvame’ es su trabajo, pero su familia está por delante de todo ello. Sin embargo, no ha tenido problema en confirmar que ha hablado con su tía, algo que había preferido ocultar. Un puente que se tendió cuando sufrió problemas intestinales, momento que la artista aprovechó para llamarla y preguntarle cómo se encontraba. Es cierto que aun no se han visto cara a cara, pero esto podría cambiar en los próximos días y es que a la joven le gustaría visitar a su familia en los tres días que va a pasar en la península antes de volver a Gran Canaria. «Tengo pensado verles dentro de las normas, no puedo saltar la valla de Cantora así que intentaré comunicarme antes».

Sus palabras en plató

Ya dentro sentada en el plató de ‘Sálvame’, Anabel Pantoja ha añadido cómo se encuentra su tía: «mi tía come y respira, pero por dentro no está viviendo», ha dicho. Una confesión muy dura que ponen de manifiesto que estos momentos no están siendo nada fáciles para Isabel, que lleva mucho tiempo enfrentada a su ‘pequeño del alma’.

Isa Pantoja entiende que su madre esté «deprimida» por la actitud de Kiko Rivera: «Ha dicho muchas cosas que a mí, como madre, me dolería mucho» #AR7E https://t.co/H5zkDi5Ok3 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 7, 2021

Unas horas antes era su prima, Isa Pantoja, quien intervenía en ‘En el programa de Ana Rosa’, contando cómo ve ella la situación actual, «bajo mi punto de vista y tal y como están las cosas ahora, esto no tiene solución».