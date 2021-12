Zara tiene el vestido al más estilo Gossip Girl que dará mucho que hablar

Llegan las fiestas de Navidad y debemos ir con nuestros mejores atuendos. Ahora Zara tiene el vestido al más estilo Gossip Girl que dará que hablar y te encantará. Te contamos todas sus señas, entre otros vestidos con este estilo que te hace brillar durante cada evento que vayas.

Con lentejuelas, siempre es sinónimo de fiesta y además queda estupendamente al ser entallado y mostrar tu figura.

¿Cómo es el vestido al más estilo Gossip Girl?

Si eres fan de esta serie, recordarás que sus protagonistas iban siempre con los mejores vestidos y faldas del momento. Pues este vestido de Zara bien podría lucirse por alguna de sus protagonistas.

Es un vestido largo de cuello redondo y manga sisa. Presenta forro interior y tiene su cierre en la espalda con abertura y botones. Su precio es de 49,95 euros y está en color plata.

Hablamos de un vestido largo, que quedará perfecto no solamente en estas fiestas de Navidad, si no en esos eventos donde debes ir mucho más arreglada. Ahora bien, es también la prenda perfecta como invitada a una boda, siendo ideal, incluso haciendo sombra a la propia novia, con un vestido que presenta un corte hasta para casarse, y con un precio low cost como nos tiene acostumbrados Zara, entre otros.

Respecto a su confección, Zara comenta que trabaja con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad, salud y calidad de cada uno de sus productos. En este caso, usan el estándar Green to Wear 2.0 que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil.

El vestido de lentejuelas está confeccionado con 93% poliéster · 7% elastano, el forro de 100% poliéster, mientras que debemos prestar atención a sus cuidados, a la hora de lavarlo, secarlo, etc. mira bien las etiquetas, no sólo de este, si no del resto de prendas.

Esta prenda puede combinarse con aquellos botines de invierno, además de botas de caña alta, que puede ser en colores negro, marrón o bien plateado, tal como luce la modelo de Zara así todo tiene una mejor consonancia. Lo puedes llevar con tu blazer y la chaqueta plumón antes de entrar a los lugares de interior si hace frío.

Y también se combina con el bolso a juego, además de poder llevar los pendientes y colgante en un tono algo diferente para destacar, tanto el vestido como las joyas. Brillarás allá donde vayas con este fantástico atuendo.