Zara tiene el vestido de estampado marinero con el que soñaras en Semana Santa

Semana Santa está a la vuelta de la esquina, Zara presenta en su colección un vestido con el que soñar. Una chaqueta vaquera y unas alpargatas o deportivas nos trasladarán directamente a un paseo marítimo glamuroso. No importa que tengamos a o no mar, nos imaginaremos que estamos cerca con este vestido con estampado marinero. Esta prenda es perfecta para disfrutar del aire libre, vivir la primavera y esperar el verano, toma nota de este vestido de estampado marinero con el que soñarás en Semana Santa.

El vestido de estampado marinero ideal para Semana Santa es de Zara

Coco Chanel introdujo el estampado marinero en sus colecciones, desde entonces es un básico cuando empieza el buen tiempo. Este año más que nunca queremos disfrutar del buen tiempo y lo vamos a hacer con una prenda muy especial, un vestido. La comodidad de los vestidos de este tipo y la elegancia que desprenden nos permitirá convertirnos en las reinas del paseo marinero de nuestra ciudad o en soñar con pisarlo en breve.

Ponerse este vestido es soñar con el buen tiempo de Semana Santa. Este tipo de prenda la podemos lucir en primavera y en verano. Con una chaqueta vaquera o un blazer de color azul marino seremos las mejor vestidas de la oficina. Tiene una gama de colores muy veraniegos que destacan aún más con pequeños detalles.

El diseño estiliza todo tipo de figuras. Este tipo de vestidos tipo camiseros se llevan desde hace unas temporadas y no es de extrañar dada la comodidad y elegancia que transmiten. Negro, rojo y varios tonos de azul son los encargados de enmarcar un estampado que ayuda a cumplir esta misión. Las tonalidades entre oscuras y claras ayudan a crear un efecto óptico que nos hará perder una talla al momento.

El cinturón y el tejido son un plus para disfrutar de este vestido. Por 39,95 euros podemos tener en nuestro armario el vestido ideal para Semana Santa o las vacaciones. Este vestido desprende fiesta, playa, mojito y alegría en cada uno de sus detalles. El cinturón rojo le da un punto de glamour que podemos llevar o no, sin él también queda perfecto. El tejido no necesita plancha, es perfecto para viajar por el mundo en nuestra maleta cargada de ganas de salir de casa.

Si buscas un buen básico, este visto de Zara de estampado marinero será un imprescindible de esta primavera verano 2021. Las ganas de salir de casa, ver el mar o zarpar en un viaje alrededor del mundo están muy presentes en este diseño.