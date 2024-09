Halloween está a la vuelta de la esquina y si eres fanático de los disfraces, seguramente ya tienes todo listo desde hace tiempo. Pero si aún no tienes nada decidido, no te preocupes, porque este artículo está pensado para ti. Muchas veces, evitamos disfrazarnos porque puede parecer complicado o pensamos que es algo que solo se usará una vez, pero este año todo cambia gracias a Zara. La marca ofrece una gran variedad de prendas que no solo funcionan para crear un disfraz, sino que también se pueden incorporar a tus looks diarios.

Uno de los mejores ejemplos son los vestidos negros de Halloween, que destacan por ser elegantes y originales. A continuación, te mostramos algunos modelos que te garantizarán destacar en esta celebración. En la nueva colección encontrarás este vestido negro (25,95 euros), que no puedes dejar pasar. Es de terciopelo, con cuello alto y mangas largas, con detalles de encaje y un bajo fruncido. Con unos tacones, medias y un antifaz, estarás lista para deslumbrar en la noche más espeluznante del año.

Vestido mini de terciopelo combinado con encaje de Zara.

Si deseas ser la bruja más llamativa en la noche más espeluznante del año, este vestido negro es perfecto para ti. Con un diseño corto halter y un escote redondo, destaca por sus lazos en el delantero y un bajo voluminoso. La espalda queda al descubierto y le da ese toque atrevido. Completa tu atuendo con un sombrero de bruja y una escoba (puede ser de juguete o un palo de madera). Para un look verdaderamente tenebroso puedes optar por un maquillaje oscuro: una sombra de ojos negra o verde y un labial granate harán que tu transformación sea todo un éxito.

Vestido corto halter con escote redondo de Zara.

También tenemos este encantador vestido de encaje negro, hecho 100% de viscosa. Su escote en pico y tirantes delgados le añaden un aire ligero y sensual, mientras que el encaje aporta un toque romántico y delicado. Puedes complementarlo con medias negras, unos elegantes botines de tacón y pendientes largos para un estilo impresionante.

Vestido lencero confeccionado en hilatura de viscosa 100% de Zara.

Si deseas un toque divertido, prueba con una diadema de orejas de gato o un collar de perlas con un colgante de calavera. Aunque su precio es un poco más alto, 89,95 euros, es una inversión que podrás aprovechar en múltiples ocasiones.

Zara y su opción de Halloween para Niños

Hablemos de la colección de Zara para niños porque han lanzado disfraces realmente encantadores. Si bien hacer un disfraz para adultos requiere un poco más de imaginación, para los pequeños tienen una línea completa que va desde los 0 hasta los 14 años. Uno de los más bonitos es el disfraz de Reina de Corazones, que está disponible por solo 25,95 euros. Esta idea cuenta con un cuello redondo y mangas largas con terminaciones elásticas. El tejido de tul con estampado de flocado en la falda y las mangas le da un toque especial, y no podemos olvidar el adorable parche en forma de corazón en el delantero.

Disfraz de Reina de Corazones de Zara Kids de Zara.

Un clásico que no puede faltar es el mono disfraz de esqueleto, disponible por 19,95 euros. Este disfraz cuenta con capucha y mangas largas con acabados en goma, asegurando un ajuste cómodo. Su cierre con cremallera en el delantero facilita ponérselo y quitárselo. El llamativo estampado de esqueleto en la parte frontal es perfecto para dar un toque espeluznante a la noche. Es una opción divertida y sencilla que hará que los pequeños se sientan como verdaderos monstruos.

Disfraz de esqueleto de de Zara Kids.

Si tus pequeños son de los que disfrutan del truco o trato, este bolso bombonera es ideal por solo 17,95 euros. Con un formato bandolera, su diseño en forma de murciélago es tanto divertido como práctico. Se cierra con cordones ajustables, lo que permite llevarlo de manera segura. Tiene un asa de mano y otra para colgarlo del hombro, perfecto para recolectar dulces en la noche de Halloween.

Bolso bombonera ideal para Halloween de Zara Kids.

La razón por la que la gente se disfraza en Halloween es variada. Algunos lo hacen para divertirse y celebrar, otros para asustar o sorprender. También es una oportunidad para ser creativos y explorar diferentes personajes. A fin de cuentas, es una noche donde la imaginación no tiene límites y todos pueden convertirse en quien deseen, ya sea un monstruo, un héroe o cualquier cosa que desee.