Mango tiene el vestido mini halter para esta Nochevieja con el que acertarás seguro

Son tantas las propuestas en prendas para estas fiestas que es complicado elegir. Te lo ponemos fácil porque Mango tiene el vestido mini halter para esta Nochevieja. Es una apuesta segura porque lo llevas también como invitada de boda, en fiestas, cenas y cócteles.

Será tu vestido preferido este 2024 y nada mejor que dar la bienvenida al año para ser la más sexy de la noche.

Cómo es el vestido mini halter

Elegante, satinado y realmente sencillo a la vez. Fácil de llevar te conducirá a la fama porque aporta muchos detalles a tener en cuenta.

Desde Mango especifican que se trata de un vestido negro con nudo que presenta tejido satinado y también fluido. Es de diseño corto, con cuello halter, sin mangas, se cierra fácilmente con cremallera invisible en el lateral, y lleva forro interior.

Es un vestido que tenemos en la colección fiesta y ceremonia de la firma. Jen Ceballos es la modelo y creadora de contenido detrás de esta exclusiva colección de fiesta que celebra la sensualidad y el minimalismo.

Composición y cuidados

Para que tengas más información sobre esta pieza, debes saber que se confecciona en 71% acetato, 29% viscosa y el forro es de 100% poliéster. Diseñado en Barcelona, para tu seguridad debes seguir todas las instrucciones de la etiqueta en cuanto a cuidados con el fin de que no se estropee y pueda durar mucho más en el tiempo.

Por su composición, en Mango establecen que no se puede lavar, no usar lejía, planchar a máximo 110º, limpiar en seco y no usar secadora. Si tienes dudas, debes preguntar a la marca porque son ropas algo más delicadas que quizás precisan de un lavado más profesional.

Combinaciones perfectas

El vestido que llevarás durante Nochevieja se combina con cantidad de prendas y complementos que además tendrás para muchas otras ocasiones. Y lo tienes todo en la misma web de Mango.

Tienes la sandalia de tacón con lazo que está a un precio de 49,99 euros; también el bolso clutch de cristales de precio 49,99 euros; también las gafas negras y redondas de 69,99 euros por si las necesitas antes y tu fiesta de fin de año empieza a mediodía; o los pendientes de cristal que en la web los consigues por 15,99 euros.

Este vestido se combina perfectamente con botas altas y zapatos de cuña o plataforma para verte mucho más estilizada. A la vez y como es un vestido corto si prefieres bailarinas o manoletinas para ir algo más cómoda, también las tienes.

En Mango hay cardigans y chaquetas más finas y ajustadas en brillos para este día. Piensa que por la noche puede hacer frío. Y como no, los diversos abrigos de pelo, paño o lana que necesitas durante estas fiestas.

Cuál es el precio del vestido mini halter

Lo compras en la web de Mango donde está a un precio de 80 euros. Las tallas ahora disponibles van de la S a la L, la XS de momento no está pero siempre puedes pedir o enviar un mail para que te avisen cuando esta prenda y talla se reponga. En la web de Mango tienes la guía de tallas para saber la que mejor se adecua a tus necesidades.

Otra cosa es que vayas a la tienda física para ver que está en otras tallas. Antes, desde la web, comprueba la disponibilidad, y así vas seguro hacia la tienda e incluso puedes pedir que te guarden la prenda.

Por otro lado, tienes información sobre los precios, los envíos y las opciones gratuitas, además como la política de devoluciones en la misma web. Ya tienes el vestido de tu vida para decir hola a 2024.