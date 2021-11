Zara tiene los famosos tacones The ATTICO por solo 40 euros

El print animal se lleva de arriba abajo. Así lo vemos en blusas, pantalones y vestidos, y hasta en zapatos. De manera que Zara tiene los famosos tacones The Attico, por sólo 40 euros. Esos zapatos de estilo y máxima elegancia que ahora los puedes tener por un precio reducido y del todo irresistible.

Estos tacones pasarán a la historia y es que sientan estupendamente porque son únicos, si bien las marcas low cost siempre nos sorprenden con sus modelos y nos hacen la vida más fácil.

¿Cómo son los zapatos The Attico que tiene Zara?

Los originales cuestan sobre 600 euros, mientas que Zara tiene los famosos tacones The Attico a un precio al que no podrás decir que no. ¡Sólo 39,95 euros!

Es un modelo zapato tacón destalonado pulsera intercambiable con estampado animal. En escote en V, lleva pulseras intercambiables, una con pedrería y hebilla al tobillo, otra con atado. Está acabado en punta.

Está confeccionado el corte en 100% poliéster, con forro de 90% poliéster y 10% poliuretano, la suela con 100% poliuretano termoplástico mientras que la plantilla es de 87% poliuretano y 13% poliéster. Los zapatos son de calidad y para su elaboración se tienen en cuenta estándares de Zara Green to Wear 2.0, que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil.

Los cuidados de los zapatos son simples: no lavar, ni sumergir en agua, no usar lejía / blanqueador, no limpiarlo en seco, y no usar secadora. De momento está en varias tallas: de la 36 a la 42, así que elige tu talla y compra esta belleza de zapatos que te sirve para ir más arreglada en tus eventos.

Como ves, este modelo te permite lucir de zapatos sea como sea el ambiente festivo al que vayas y son por tanto un modelo indicado para las fiestas navideñas, puesto que con los vestidos de lentejuelas o un look total black resultan fantásticos con ellas, porque así se realza el zapato por encima de todo. A combinar con las medias a juego o bien con bolso del mimo estilo print animal.

Date prisa en adquirir este zapato, porque no va a durar mucho, y si lo ves online es el momento de comprarlo. Si te lo quieres probar, entonces mejor que consultes si está disponible en tu tienda Zara más cercana, pero no siempre hay las mismas prendas en las tiendas físicas que en su online.