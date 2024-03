Zara tiene el clon exacto del vestido estrella de Carrie Bradshaw que vuelve a estar de moda

Todas soñamos con los trajes y complementos que llevaban sus actrices en Sexo en Nueva York. Por esto nada mejor que resaltar el clon exacto del vestido estrella de Carrie Bradshaw, su protagonista. Y está en Zara.

La colección ZARA WOMAN COLLECTION está repleta de prendas exclusivas, opciones para mujeres que valoran la calidad y la terminación de sus prendas. Y con eso en mente, vamos a hablar de este espectacular vestido corto de esta colección de la firma.

El clon del vestido estrella de Carrie Bradshaw

Características del producto

Tenemos aquí un vestido corto confeccionado con viscosa, que posee detalles como un escote barco y manga sisa. Asimismo, incorpora un práctico cierre en espalda con cremallera oculta en costura que le da un aspecto sexy ideal para salidas nocturnas.

Resulta perfecto para todo tipo de eventos formales como pueden ser cumpleaños o bodas, entre otros compromisos típicos y a los que asistirás durante 2024.

Colores y tallas siempre fuera de serie

Este vestido está disponible únicamente en color negro, aunque puedes seleccionar una talla de las cinco en las que se comercializa. Van desde la XS hasta la XL, y son tallas «promedio». Es decir, debes pedir la misma talla que utilizas en otros vestidos y prendas. Siempre que suelas usar un M, pide un M. Así para cualquier otra de las tallas. Si tienes dudas, contacta directamente a Zara.

¿Cuál es la composición de esta prenda?

Zara trabaja con sus proveedores, trabajadores, sindicatos y organismos internacionales para desarrollar una cadena de suministro en la que se respetan y promueven los derechos humanos, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Creemos importante aclararlo en esta época. Más, antes de meternos en los pormenores de la composición del vestido.

Esté elaborado en su exterior con 63% poliéster, 33% viscosa y 4% elastano. Pero lo interesante es que ese 63% poliéster reciclado responde a un textil certificado RCS que se fabrica a partir de residuos de plástico PET como los de las botellas.

Al adoptarlo, Zara reduce la producción de fibra de poliéster virgen que tiene un efecto negativo en el planeta Tierra y el medio ambiente en general.

El Recycled Claim Standard -RCS- verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento de toda esta cadena de producción.

¿Y cuáles son los cuidados del clon del vestido estrella de Carrie Bradshaw?

Zara nos recuerda que «cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente». En ese sentido, los lavados realizados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura. Asimismo, disminuyen el consumo de agua de los procesos de lavado. Es decir, sólo lava tu vestido cuando no haya otra posibilidad.

No apliques lejía ni blanqueador ni tampoco lo metas en la secadora. Sí puedes lavarlo a máquina, a un máximo de 40° C. Puedes plancharlo antes de salir para que quede impecable, pero a una temperatura máxima de 150° C.

¿Cuál es el precio del vestido estrella de Carrie Bradshaw y su coste del envío?

Atención, porque este artículo cuesta nada sólo 29,95 euros. Mucho menos que los modelos que se plantaba por las calles de Manhattan la protagonista de Sexo en Nueva York. Es un precio muy accesible, y más dada su incuestionable calidad.

En cuanto a los envíos, únicamente son gratuitos a alguna de las tiendas de Zara. Eso, a menos que compres algún otro producto. ¿Por qué? Porque la suma de los artículos debe ser de más de 30,00 euros para que los envíos a domicilio o puntos de entrega automáticamente se vuelvan gratuitos. En caso contrario, estas modalidades tienen un coste respectivo de 4,95 y 3,95 euros.

Si tienes prisa, con la entrega el mismo día de la compra recibirás tu paquete en Madrid abonando un coste adicional de 5,95 euros.

¿Cómo es el proceso de cambios o devoluciones?

Dispones de 30 días desde la fecha de envío para devolver tu vestido en Zara.com. Puedes hacerlo en las tiendas físicas, o bien acercándote a un punto de entrega. Si pagas 1,95 euros puedes pedir una recogida a domicilio para que vayan a buscarlo a tu casa.

Este coste de la devolución es para cada solicitud y se descontará del importe reembolsado en el medio de pago seleccionado. Puedes leer más información sobre los procesos de cambios o devoluciones en la sección Ayuda de la web oficial de Zara.

Y no tardes en comprarte el vestido porque el catálogo de la ZW COLLECTION suele desaparecer enseguida y es posible que te quedes sin stock. Invirtiendo una cantidad mínima te harás con un vestido versátil que se lucirá en toda clase de lugares, con tu pareja o amigas.

Tienes la información dentro de la web de Zara y en las tiendas físicas donde también lo podrás comprar sin problema. Y de forma más rápida escogiendo talla.