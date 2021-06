Cuando queda menos de un mes para que empiece el mes de julio son muchos las que ya especulan sobre cuándo darán comienzo las rebajas de verano. A pesar de que tradicionalmente siempre ha habido dos grandes momentos de descuentos en el ámbito de las compras -especialmente para la industria textil-, lo cierto es que cada vez más son las tiendas que aplican campañas puntuales de precios especiales para atraer la atención de los consumidores. A esto hay que sumar otro tipo de iniciativas como el Black Friday o el Cyber Monday que ya se han convertido en mucho más que un día concreto de rebajas o los períodos de ‘Día sin IVA’ que suelen promocionar numerosos comercios.

Al margen de esto, la verdad es que no hay nada que se equipare plenamente a la campaña de rebajas de invierno y de verano. Una campaña que suele iniciarse después del día de Reyes en el caso de los meses más fríos del año y a comienzos de julio para la temporada estival y que se prolonga durante al menos ocho semanas en cada una de ellas.

Sin embargo, con el auge de Internet y también debido a la crisis que han sufrido numerosas tiendas por la pandemia, cada vez más comercios adelantan su temporada de rebajas. En este caso concreto se espera que comiencen oficialmente a finales de junio, probablemente con descuentos online que después se aplicarán a las tiendas físicas.

No obstante, si hay un grupo que genera especial interés en lo que respecta a rebajar sus productos este es, sin duda, Inditex. De un tiempo a esta parte, en firmas como Zara y otras del conglomerado empresarial, existe una sección denominada ‘special prices’, donde se ubican artículos con algunos descuentos, que no llegan a los de las rebajas, pero que sí los hacen más atractivos al consumidor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZARA Official (@zara)

Sin embargo, desde hace unos días, el buque insignia de Amancio Ortega ya no cuenta con esta sección como tal. Esto no significa que los artículos no puedan encontrarse si se buscan, y mantienen su descuento, pero no están bajo un epígrafe de ‘precios especiales’.

Esta idea ha hecho a una de las bloggers más conocidas de Instagram elaborar una teoría acerca de cuándo comenzarán las rebajas en Zara, que tradicionalmente dan el pistoletazo de salida a principios de julio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Devil wears Zara (@carmeron)

Según Carmeron, fue la semana pasada cuando quitaron el apartado de ‘special prices’ y al parecer, la Ley del Comercio: “los artículos objeto de la venta en rebajas deberán haber estado incluidos con anterioridad y, durante el plazo mínimo de un mes, en la oferta habitual de ventas y no podrán haber sido objeto de práctica de promoción alguna en el curso del mes que preceda a la fecha de inicio de la venta en rebajas”, reza el artículo 26. La misma ley establece que habrá “dos temporadas anuales; una iniciada al principio de año, y la otra, en torno al período estival de vacaciones”, cuya duración “será como mínimo de una semana y como máximo de dos meses, de acuerdo con la decisión de cada comerciante dentro de las fechas concretas que fijarán las Comunidades Autónomas competentes”.

Según esto, la instagramer vaticina que las rebajas darán comienzo en Zara el próximo 25 de junio aproximadamente. Comienza la cuenta atrás, ya podemos empezar a preparar nuestras cestas a golpe de click.