No hay duda de que Zara es una de las firmas más importantes en España y a nivel internacional, pues mueve millones de clientes en todo el mundo. Por este motivo, todo lo que ocurre en la firma, ya sea a nivel económico, organizativo o comercial se convierte en viral. Esto es lo que ha sucedido con la nueva etiqueta que se puede ver en la mayoría de las prendas que se encuentran en cada una de las tiendas repartidas por la geografía española y que disponen de unos símbolos que han levantado todo tipo de especulaciones.

Desde el Instagram de Carmeron, autora del blog Devil wears Zara, se ha intentado desvelar el mensaje oculto que se encontraba tras esas figuras geométricas, pues había quienes pensaban que hacían referencia a la talla. “¿Nos manda Amancio mensajes cifrados? El otro día hablaba con una amiga de la “leyenda urbana” de que las etiquetas de @zara vienen con un cuadrado, círculo o triángulo invertido en función de cómo talla la prenda en cuestión. Algo que ya me habíais comentado algunas de vosotras, pero sobre lo que no hay explicación oficial (si es que tiene que haberla). Rebuscando en el armario entre mis últimas compras zareras veo que aparecer, aparecen…. ¿Debemos aprender este nuevo código para acertar con la talla si o si? Porque yo, que todavía me cuesta entender la etiqueta de lavado de la ropa, no sé si estoy preparada para ello 😝 ¿Teoría acertada o simple código interno?”, aseguraba Carmeron. Sin embargo, nada más lejos de la realidad y ahora te explicamos cuál es el verdadero significado de estos mensajes, que nada tienen que ver con lo subliminal o misterioso.

Fueron algunas de las dependientas de la firma perteneciente a Inditex, las que quisieron sacarnos de dudas, gracias a varios posts en los que explicaron lo que se encuentra tras esas figuras geométricas. “Cada símbolo indica la sección de la prenda! Triángulo 🔺es Trafaluc, Círculo ⚫️ es Woman y Cuadrado 🟦 es Basic”. Se trata de una manera de facilitar el trabajo a las dependientas a la hora de colocar cada prenda, pues con solo un vistazo ya saben donde tiene que ir la ropa. Sin embargo, no toda la lleva. “Si la etiqueta no tiene ninguno de los 3 símbolos es porque es de punto y puede estar colocada en cualquiera de las tres secciones…eso sí, hay veces que sí que hay prendas de punto específicas de cada sección”, aseguraba una clienta de la firma, que produce más de 450 millones de piezas al año.

Zara es pionera en lo que respecta a las nuevas tecnologías, pues cuenta con modelos virtuales que se mueven 360º para ver a la perfección cada detalle del diseño elegido. A esta aplicación ZARA.AR se puede acceder con solo descargarla en el móvil. También la empresa de Amancio Ortega cuenta con probadores inteligentes con pantallas táctiles, medio que ha servido mucho a los clientes. Ahora, la empresa española también ha centrado sus esfuerzos en sus trabajadores y, por ello, se ha creado esta etiqueta que le hará la vida más fácil a su personal laboral.