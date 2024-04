Zara Home no aguanta más y nos sorprende con los accesorios más deseados para este verano

En breve, ya podemos comprar el traje de baño, la toalla y las chanclas, y escoger las mejores piezas para bajar a la playa. Se acerca una nueva temporada veraniega donde el calor seguro que da qué hablar. Por esto Zara Home nos sorprende con los accesorios más deseados.

Tienes de todo, ya puedes mirar su nueva colección y dar con complemento que te guste más y mejor combine con tu bikini.

Zara Home tiene los accesorios más deseados de este verano

Sombrero playa papel ala ancha

Es el sombrero de playa de papel trenzado de ala ancha. Realmente es vistoso y te servirá para poder resguardarte del calor de la época estival. Está confeccionado en 100% papel, y tienes los cuidados en la web de Zara Home.

Así debes no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, no usar secadora. Ten en cuenta tales conceptos para que este complemento te dure más en el tiempo y no se estropee.

En tres colores distintos

Este sombrero está en varios colores: marrón, beige y marrón oscuro. La talla es de 57 cm. Por lo que debes tenerlo en cuenta a la hora optar por esta pieza por si te va mejor o no.

Capazo trenzado: accesorios más deseados

Para ir a la playa, a la montaña o bien a la piscina, es el momento de tener el capazo trenzado en el que cabe de todo.

Hablamos del capazo playa seagrass de asa de mano a contraste. Para más información y para que sepas qué te cabe y qué no dentro, te dan a conocer sus medidas: Alto: 25cm, Ancho: 23cm, Fondo: 23cm y peso de 150g. Se confecciona en 100% seagrass.

Va perfecto para combinar con el sombrero antes visto, con un traje de baño en color negro, blanco o a rayas, y verás que es un capazo bien estiloso que irá bien en cantidad de ocasiones.

Toalla playa algodón flecos

Para ir bien a la playa y con el fin de que no te falte nada, tenemos la toalla de rizo de algodón de playa en color liso, acabada con flecos retorcidos a lo ancho.

En este caso, debes tener en cuenta de que es una toalla de baño con medidas: (100 x 180 cm). Tiene un material realmente confortable y de calidad en 100% algodón.

Para cuidar esta toalla y que te dure en el tiempo, debes hacer caso a las instrucciones como lavar a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no limpieza en seco y se puede usar secadora temperatura reducida.

Desde Zara Home especifican que trabajan con proveedores para conocer las diferentes instalaciones donde se realizan los procesos de fabricación de los productos. Esto es clave para asegurar el cumplimiento de los estándares sociales y medioambientales.

Se vende en tres colores distintos

Lo tienes en verde, uno de los más coloridos, originales y que mejor le va con el traje de baño que tengas. Mientras que el color blanco es puro y te permite combinar con todo lo que tengas para bajar a la playa. El color negro, tienes una toalla bien estilosa que llevarás a todos lados.

Diversos usos: accesorios más deseados



Verás que la tienes tanto para secarte a ti como al resto de tu familia si vas con niños. Además sirve para dejar en el suelo con el fin de que si vamos con hijos puedan entonces estirarse, estar allí tomando el sol, jugando a las cartas y hasta para comer en el playa.

Por lo tanto, hablamos de una toalla bien versátil que te servirá para varias cosas y que puedes entonces llevar a todos lados.

Personalizable

Esta toalla tiene un precio de 19,99 euros y se puede personalizar. Es decir, puedes escribir tu texto, frase, letras y lo que quieras y sólo pagas 3 euros más por ello. Es algo bonito para ti, y todo un detalle en el caso de que quieras entonces regalar la toalla con las iniciales de la persona a la que estamos obsequiando.

Pareo playa lino corto

Además tienes este fantástico pareo de playa corto de lino con cierre de nudo. Está en dos colores: blanco y marrón para que elijas el que te guste más. en este caso, también hay dos tallas para escoger. S-M y M-L así que tienes el que vaya mejor.

Se elabora en 100% lino de cultivo europeo certificado. Este lino se cultiva sin usar semillas genéticamente modificadas y limitando el uso de pesticidas y fertilizantes.

Se produce en Europa Occidental, trazando toda la cadena de valor, de acuerdo con el estándar EUROPEAN FLAX™ de Alliance for European Flax-Linen and Hemp. Mira bien los cuidados que tienes en la web de Zara Home , y según la talla tienes un precio distinto. En S-M entonces te sale a 25,99 euros, mientras que en la talla más grande M-L entonces el precio es de 25,99 euros también.