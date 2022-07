Los 4 sombreros de paja de Parfois para ir a la playa

Con el calor encima, debemos resguardarnos del sol. Por esto tenemos los 4 sombreros de paja de Parfois para un verano especial. Son ideales para la playa o la piscina. Y los combinas con todas aquellas prendas y complementos que tienes.

Escoge entre esta selección y verás lo bien que te sientan. Ya los tienes en la web de Parfois.

Los sombreros de paja de Parfois

El de paja multicolor es uno de los más atrevidos. Porque se escapa de la norma verás que es diferente y que permite ofrecer variedad de tonos para combinar con tus camisetas, bikinis y más. está confeccionado en 100% papel y su precio es de 22,99 euros. ¡No te lo pierdas, ya en la web de la tienda!

El de conchas es mucho más clásico pero no por ello menos original y elegante. No solamente lo vas a querer para la playa, si no para pasear o bien para llevarlo en una fiesta porque es top. Está en dos colores distintos, marron claro y otro tono algo más fuerte, para que puedas elegir sin problema alguno.

Su composición es de 100% rafia para llevarlo a todos los lugares. Su precio es de 19,99 euros y te lo puedes llevar ahora antes de que se agote aquel color que te gusta más.

Los sombreros de paja son enigmáticos y siempre completan nuestro look sea como sea. En este caso, ofrece un color en la parte central y está confeccionado en 100% Papel. También está en dos colores, en blanco y en un color marrón que te encantará. Ya puedes presumir de él tanto en la playa como en un paseo veraniego. Su precio es de 19,99 euros y está en la web de Parfois. Elige el color y listo.

También compuesto por 100% rafia, no te puedes perder el sombrero de paja con cuerda. En este caso, también te lo puedes llevar en dos tonos distintos, más claro y marrón. Lleva una cuerda en medio que le da un toque diferente y original.

El precio de este sombrero es de 19,99 euros, así que ya lo puedes obtener sea en su web o bien en la tienda física. Aunque es mucho más fácil comprar directamente online, así lo tienes dándole a un botón y sin necesidad de levantarse del sofá.

Escoge entre estos modelos y tendrás premio, es decir, un sombrero fantástico para pasar este verano de la mejor manera y siempre con ese toque moderno y naïf que te encanta.