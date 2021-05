Zara Home apuesta por el aire libre con su nueva tienda de campaña

Salir a disfrutar de la naturaleza es cada vez más importante para nuestra salud. Después de meses encerrados o sometidos a un toque de queda, coger el coche, la tienda de campaña de Zara Home y poner rumbo a cualquier punto de nuestro país es una necesidad. La tienda de campaña que vende Zara Home ha llamado la atención de todos sus clientes, por 699 euros podemos hacernos con toda una habitación móvil. La marca danesa especialista en camping Nordisk es la que firma el modelo ‘Asgard’ el primero a la venta en Zara Home.

La nueva tienda de campaña de Zara Home la mejor opción para disfrutar del aire libre

Zara Home decora nuestra casa a la perfección, pero también es capaz de sacarnos de ella como si estuviéramos en nuestro hogar. Comodidad y elegancia se fusionan en una tienda de campaña que en una sola bolsa nos ofrecerá el camino hacia la libertad más absoluta. Descubrir el placer de acampar una noche estrellada puede ser enorme.

No iremos de acampada con cualquier tienda de campaña, sino que con Zara Home estaremos apostando por una de las mejores. Los daneses Nordisk llevan décadas creando este tipo de herramientas para disfrutar de la naturaleza. Imposible no sentirse como en casa dentro de una de sus tiendas.

Si nunca has ido de acampada, ahora puedes hacerlo por todo lo alto. Irse de acampada no es algo que todo el mundo haya hecho o le guste, pero después de una pandemia, ante un futuro incierto no debemos perder la oportunidad de probarlo todo. Una escapada en plena naturaleza puede abrirnos la mente ante un mundo plagado de belleza.

Es una tienda de campaña que ofrece grandes comodidades. Se monta fácilmente para convertirse en una habitación más en la que hacer realidad nuestros sueños más profundos. Impermeable y con un buen cierre para mantenernos confortables las noches más frías de la primavera o del verano.

Te puedes mantener el pie en el interior. Un baile apasionado mientras se canta una canción a pleno pulmón sin miedo a que nadie nos escuche, es posible en esta tienda de campaña de Zara Home. Grita, canta y baila hasta el amanecer en el interior de esta habitación exterior o tienda que vende esta low cost española.

Un red antimosquitos y un cómodo saco de algodón para transportarla fácilmente a lo alto de una montaña o al lado de ese lago que queremos disfrutar. Zara Home abre la puerta a las acampadas de lujo con su nueva tienda de campaña.