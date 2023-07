Zara está cancelando los pedidos de rebajas y esta es la razón

Estamos en rebajas y por esto nuestras tiendas favoritas cuentan con los mejores descuentos en todo tipo de prendas. Zara es una de ellas, aún así y con las ofertas, los usuarios se están quejando porque, al parecer, Zara está cancelando los pedidos de rebajas. Descubrimos por qué lo hace.

Aunque hay diversas opciones y en general está siendo correcto, ciertos usuarios se han encontrado con algunos mensajes una vez han comprada una prenda.

Por qué Zara está cancelando los pedidos de rebajas

Informan que puedes encontrarte con el mensaje de que finalmente ha sido imposible preparar los artículos que uno ha pedido. Esto es porque, según el mensaje que se narra a los usuarios, tal prenda está agotada en la tienda uno ha escogido. Y entonces establecen que la compra se cancela. Zara entonces se disculpa por ello.

Los usuarios se quedan algo decepcionados con el mensaje y ahora ya indignados. En la cuenta de la usuaria Carmeron se ha explicado este tema y además en un video ha comentado que esto pasa porque desde hace tiempo buena parte de los pedidos online van a una parte de sotck sobre escaparate virtual y aquí se compra de forma online.

Ahora bien, el pedido que has realizado puede entonces cancelarse al seleccionar distintas prendas que aparecen disponibles en la app o bien en la tienda online, cuando suceden determinados actos.

En este caso Carmeron dice que esto pasa cuando la prenda comprada está a la venta por error, y cuando esta ropa está defectuosa o bien tiene una tara.

Serán entonces los dos motivos por los que el pedido se cancelará. Pero, claro, muchas usuarias no saben de este tema y acaban algo indignadas con los mensajes que están recibiendo de Zara porque han comprado sus prendas a buen precio y en oferta, y ahora resulta que no las tienen. Como hemos dicho, Inditex ya establece que, ante cualquier duda, los consumidores pueden entonces ponerse en contacto con la empresa y exponer así sus preguntas. De todas formas las compras se anulan y es entonces cuando uno se sienta algo estafado porque no acaba de saber por qué.

Se supone que Zara controla todos sus procesos de compras, y son pocas las sorpresas que se llevan sus usuarios en este sentido. Recordemos de todos modos, que hace poco también hubo alguna novedad, especialmente en cuanto a devolver prendas. Ahora hay muchas tiendas que se han dado cuenta de ciertas prácticas, como es llevar la prenda una vez y ya está, y luego devolverla, y están poniendo trabas para que no sea tan fácil hacerlo.