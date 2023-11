Zara arrasa con los leggins de tiro alto efecto piel que hacen tipazo

Elegante, sexy y también informal. Puedes mostrar todos estos looks con un solo pantalón. Son los leggins de tiro alto efecto piel y los tienes en Zara.

Verás que hacen tipazo y permiten mostrar mucho más tu figura. Si los quieres, te contamos de qué formas los debes comprar y tenerlos ya en tu armario.

Cómo son los leggins de tiro alto efecto piel

Lleva cintura elástica y esto les convierte en una prenda mucho más cómoda. También destacan por su bajo acabado sin costura. El cierre es lateral con cremallera oculta en costura.

Confección y los mejores cuidados

Para tu información, este leggin está confeccionado en 100% poliéster, siendo el recubrimiento de 100% poliuretano. En sus cuidados, desde Zara recomiendan que los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

No planchar

No limpieza en seco

No usar secadora

En tres colores diferentes, ¿cuál eliges?

Estos leggins de efecto piel se venden en tres colores distintos. Por un lado, está el arena o beige, más claro y que realmente aporta toda originalidad. Pues rompe con los estereotipos de un pantalón negro para dejarse ver.

Los tienes para combinar con tops y jerséis en color negro, los llevas con taconazos y también con deportivas.

En color negro, es uno de los que ya has podido ver varias veces. Es el comodín y el que sabes que no te va a fallar en todas tus salidas. Para tus reuniones, cuando debes ir a una fiesta, de cena… lo tendrás siempre y en diversas épocas del año, sabes que no te va a fallar.

Mientras que el color cuero es el indicado en esta época del año. Con jerséis de diversos colores, con trajes chaqueta en negro, cuando llevas taconazos y hasta plataformas para ir más elegantes a todos lados. Pero es tan versátil que te los pones también con tus zapatillas deportivas preferidas.

Tienes tres opciones para poder escoger aquel que te guste más.

La magia del efecto piel

Este estilo se lleva desde hace algún tiempo. ten por seguro que vas a quedar estupendamente, tanto si decides ponerte un vestido en efecto piel, un pantalón corto y otro largo, con leggins, en complementos y hasta con abrigos con este efecto tan de moda.

Por suerte, tus tiendas favoritas, como Zara tiene varias prendas de este estilo. Así que no te lo pienses, date una vuelta por la web y complementa así el pantalón de tiro alto y efecto piel.

¡En oferta!: cuál es el precio del pantalón de Zara

Para tu información, el precio de esta prenda que ahora esté en oferta es de 22,95 euros, y gracias al 43% de descuento, se queda en 12,99 euros. Es decir, que pagas ahora mucho menos por él. Aprovecha los descuentos de esta tienda, pues de vez en cuando, además de los claves en rebajas, tiene ofertas y por esto no las podemos dejar escapar.

Las tallas dependen de cada color de leggin. En general, van de la XS a la XXL, tienes la tuya.

Cómo comprar en Zara

Es bien fácil porque sólo debes elegir el producto, el color y tu talla y darle a añadir a la bolsa. Si quieres que este pantalón vaya directamente a tu casa, esto suele tener unos costes pero si lo recoges en la tienda, la transacción es gratis.