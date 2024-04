La cuenta regresiva para Coachella 2024 ha comenzado. Quedan escasas horas para que el festival de música y artes que anualmente se lleva a cabo en California, en el Valle de Coachella del desierto de Colorado, reúna de nuevo a artistas de fama mundial, así como a emergentes, grupos y fans ya sea de rock alternativo, indie rock, pop, hip hop o K-pop. Todos ellos, convertidos, además, en un escaparate de las mejores tendencias de moda. Y es que al margen de lo musical, Coachella se ha convertido en el place-to-be de las celebridades e influencers estadounidenses, y también de nuestro país, que acuden como a uno más de sus eventos con llamativos looks. Habitualmente, de temática bohemia. Y claro, hay que clonarlos.

Es por esto último, precisamente, por lo que LOOK, a expensas de ver cuáles será los estilismos que más triunfen este año, hace un repaso de los que lo hicieron en la edición 2023 del espectáculo. Coachella 2024 se celebra 12 al 14 y del 19 al 21 de abril, y el cartel lo encabezan Lana del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat y Peso Pluma. También destacan artistas como J. Balvin y Bizarrap, quien en los últimos años ha desvelado colaboraciones tan exitosas como la Bzrp Music Sessions, Vol. 53 junto a Shakira.

Imagen de archivo del Festival Coachella 2023./ GTRES

Alessandra Ambrosio

La supermodelo es una de las invitadas fijas al festival. Y con ella, también sus looks. El año pasado, para una de las jornadas, Alessandra sorprendió en con un top blanco con mangas acampanadas y la parte frontal con tendencia cut-out de Siedrés, y unos pantalones, también cut-out, con espejos y acampanados, en color caldera, que estaban firmados por Raisa Vanessa. Para completar este estilismo tan setentero, Ambrosio llevó unas plataformas de corcho, un cinturón de tipo bohemio y un bolso bandolera. en color marrón.

Sara Sampaio

Sara Sampaio impactó en Coachella 2023 con un top rosa en forma de mariposa y unos shorts verdes con flores. Dos colores y diseños muy primaverales que dejaron caer que el crochet iba a ser fundamental en la temporada primavera-verano de ese año. La modelo de Victoria’s Secret completó su look con unas gafas de sol en forma de corazón y unas sandalias de tiras.

Madison Beer

Otro de los outfits del festival de música que se ha llevó los aplausos de los expertos en moda fue el de la cantante Madison Beer. La intérprete Make you mine o Good in Goodbye combinó la tendencia de calcetas o short muy corto y botas altas, con un top bordado. Este tipo de shorts se asemejan mucho a unas bragas, y es que la idea es precisamente esa: la de llevar una prensa habitualmente tildada de ropa interior, a modo de pantalón.

Rosalía

La pieza clave del outfit de Rosalía, que actuó en Coachella 2023 -en el marco de su Motomami World Tour-, junto a su entonces prometido, Rauw Alejandro, fue su camisa. La catalana se enfundó en una blusa semitransparente larga, de color rosa y cubierta de volantes que caían desde las mangas, de Acne Studios. Rosalía combinó esta prenda, que dejaba a la vista su ropa interior, con unos pantalones de piel y unas botas moteras.

Lele Pons y Hanna Stocking

Lele Pons asitió al primer fin de semana de Coachella 2023 en compañía de su esposo, Guaynaa, y su amiga Hannah Stocking; y lo cierto es que los looks de las dos mujeres no pasaron desapercibios a ojos de casi nadie. En especial, un particular top de efecto «derretido» fue el fetiche. Se trata de top metálico, pegado al cuerpo, que imita el contorno de los pechos. Lele Pons lució esta original prenda en plateado, a puro brillo; mientras que Stocking hizo lo propio en color oro.

Ambas combinaron la parte superir con unos minishorts denim muy ajustados y unas botas metalizadas a juego al tono de la prenda principal.