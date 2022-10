Victoria Federica agota los pantalones de Mango que tienen lista de espera

La sobrina del rey Felipe VI es una auténtica influencer, Victoria Federica se ha convertido en todo un referente, capaz de agotar los pantalones de Mango. La nueva colección de esta low cost ha seducido hasta las más exigentes, Victoria Federica ha sido una de ellas. El estilo de esta veinteañera no deja indiferente, es capaz de combinar prendas sencillas y básicas como estos pantalones con un armario repleto de lujos. Si quieres descubrir qué pantalones lleva tendrás que buscarlos en tienda, están agotados online, busca tu Mango más cercano.

Mango agota los pantalones que lleva Victoria Federica

La influencer Victoria Federica deleita a sus miles de seguidores con prendas espectaculares que no solo les hacen soñar, también correr a la tienda más próxima. Todo lo que lleva la hija de la infanta Elena no es inaccesible, sino todo lo contrario. Esta joven también compra en las tiendas low cost.

Uno de sus grandes éxitos han sido unos pantalones de Mango que se han agotado de las tiendas. El poder de descubrirlos de manos de esta experta en moda es lo que ha conseguido que miles de personas corran a buscarlos. Son una de esas prendas que combina con todo y siempre quedarán bien.

Mango firma unos pantalones básicos que no pueden faltar en ningún armario. El buen ojo de Victoria Federica no ha llevado a una pieza esencial. Un pantalón de vestir es el mejor aliado de todo tipo de looks, ya sea con un top crop y un chaleco como Vicky o con una camisa blanca para ir a trabajar.

Es un pantalón wideleg doble cintura con detalles que lo convierten en una pieza extraordinaria. El hecho de que sea de pierna ancha nos hará ganar unos centímetros de más. Victoria tiene la altura de una modelo, pero para las bajitas es siempre un extra que no podemos dejar escapar.

La doble cintura nos ayudará a afinar esta parte del cuerpo. Podremos ampliar el efecto si lo combinamos con un top o una camiseta en color negro. Tendremos un conjunto ideal para casi cualquier ocasión. Podrás combinar el pantalón con cualquier combinación, con lo cual no es de extrañar que sea una de las piezas que ya se ha agotado de la página web.

Está pendiente de reposición y con lista de espera. Por un precio de 59,99 euros y disponibles en dos colores, estos pantalones al estilo Victoria Federica son una buena elección.