La nueva ‘profesión’ de Victoria Federica: de influencer a artista

La figura de Victoria Federica siempre ha estado muy presente en la crónica social al ser miembro de la Familia Real. Sin embargo, desde que cumpliera los 18 años, su nombre ha comenzado a sonar con mucha más fuerza. Su pasión por los toros, ser la favorita de don Juan Carlos o su relación amorosa con DJ Bárcenas la han situado en el centro de foco mediático. Ahora, lejos de interesar su vida personal, su faceta profesional es lo más destacable de su persona. Con más de 212 mil seguidores en Instagram, la hija de la infanta Elena se ha convertido ya en una auténtica influencer, además de una incuestionable it girl, dejándose ver en todos los eventos de moda más aclamados a nivel internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Pese a que en un principio, Vic quiso pasar completamente desapercibida, el pasado mes de octubre dio el paso de hacer públicas sus redes sociales y romper así con la hermeticidad que le ha caracterizado estos años. Un movimiento que la puso en el centro del foco mediático y que convirtió su cuenta de Instagram en su principal fuente de ingresos. Allí, bajo el nombre de @vicmabor, la joven comparte algunos aspectos de su vida, los amigos que se han convertido ya en su pilar fundamental o sus mejores looks.

Hace tan solo una quincena, la nieta de doña Sofía utilizó el universo 2.0 para hacer un llamamiento de lo más sorprendente. Disfrutando, como ya acostumbra a hacer, del verano en Marbella, la joven quiso volver a tatuarse y, para ello, pidió consejo: “¿Alguien conoce tatuador de trazo fino en MARBELLA?”. Una pregunta que ahora ha tenido sus frutos. La hija de Jaime de Marichalar ha compartido finalmente su elección: “Hace unos días buscando tatuador por Marbella me recomendaron a @javiromerotattoo. Buen tatuador, mejor persona”. En la historia se puede ver cómo Vic ha elegido su tobillo para su nuevo tatuaje, para el que ha confiado en el joven, que ha decidido expandir su arte por Marbella, Miami y Dubai, tal y como él mismo apunta en su biografía.

Pero no todo ha quedado ahí, pues aficionada ya a la tinta, Victoria Federica ha querido cambiar de tornas y ejercer ella misma como tatuadora. Con máquina en mano y ataviada con guantes de látex, la nieta de don Juan Carlos se ha sentado en la silla del tatuador sujetando la mano de este con el objetivo de demostrar todo su arte. “¿Me puedo fiar de ella?”, ha escrito Javier, creando una encuesta muy igualada entre el sí y el no. Sea broma o no, lo que está claro es que Vic ha llegado para demostrar que es capaz de conseguir todo lo que se proponga. Mientras, habrá que esperar a descubrir cuál es la nueva silueta minimalista que ahora ya adorna su piel.

Por el momento, se ha podido saber que la hija de la infanta Elena tiene en su piel un velero en honor a su abuelo, situado en su tobillo derecho; una concha en recuerdo a su abuela Concepción, en el interior de su muñeca izquierda; tres puntos en la otra muñeca por los tres pilares fundamentales de su vida, su madre, su padre y su hermano; dos flechas minimalistas en el antebrazo derecho y, por último, el que más le representa: un smiley en la parte superior de su oreja.