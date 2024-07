Los vestidos de Zara ideales para bajitas: parecerás más alta y son perfectos para verano

Si la naturaleza no te ha dado tanta altura, entonces estás de suerte porque tenemos los vestidos de Zara ideales para bajitas. En todo caso, parecerás más alta y son ideales para pasar este verano. Hay muchas opciones porque algunos son largos y otros no tanto pero ajustados para poder mostrar figura. Además con estas prendas puedes llevar taconazos y ni se ven. En todo caso tienes vestidos bien elegantes para aportar lo mejor de ti donde vayas.

En general los vestidos midi de Zara son únicos porque sirven para toda clase de eventos, son llevables, para un cóctel, si los quieres cuando sales de fiesta o de cena y hasta para salir de una manera menos formal. Estampados, tipo crochet, sin mangas, de un solo color, satinados, con lentejuelas, con ese estampado print animal que no puede faltar… tienes muchas opciones y muchas de ellas además están de rebajas. Las tienes todas dentro de la web de la madre de Inditex. Ves a por ellos y no esperes mucho más, pues luego casi no hay tallas. Sabes que puedes comprar online o directamente en la tienda física. Descubre antes si la pieza está disponible.

Vestidos de Zara ideales para bajitas

Largo con estampado de cebra

Nos encanta porque es largo con vestido largo de estampado de cebra y lleva volantes. Es largo con escote pico y tirantes finos. Presenta la espalda descubierta y ese detalle de flor en relieve y volantes en mismo tejido.

Materiales sostenibles: vestidos de Zara

Se confecciona en 100% poliéster y contiene al menos 100% poliéster reciclado certificado RCS. Debes pensar que el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET.

Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

El precio de este vestido es de 39,95 euros en diferentes tallas: de la XS a la XXL. A por él.

Vestido largo crochet

Pensado en aquellos vestidos que elevan la altura de las bajitas es ideal. Lo querrás con sólo verlo. Es un vestido de escote recto y tirantes finos con lazos.

Se confecciona con 69% algodón y 31% poliéster. Para cuidarlo, desde Zara aconsejan lavar tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Lo llevas con taconazos y quedará estupendo. El precio de este vestido en la web de Zara es de 59,95 euros, mientras que las tallas van de la S a la M. mientras que puedes comprar el vestido tanto en la web como en la tienda online

Largo satinado espalda descubierta: vestidos de Zara

Es el vestido largo de escote drapeado y tirantes finos con detalle de lazada. Espalda descubierta. Forro interior combinado. Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Se elabora con 100% poliéster y contiene al menos 100% poliéster reciclado certificado RCS. A destacar que por esto es sostenible y sin dañar el medio ambiente. En este caso, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cuida las prendas para que te duren más

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Sujetador mini abalorios joyas en negro y precio de 25,95 euros.

Braguita moldeadora en tres colores diferentes. El precio que tiene es 19,95 euros.

Zara Travel size hair curl activator 75 ml de precio 8,95 euros.

El precio que tiene este vestido es de 39,95 euros, y la tallas que puedes tener en este momento va de la XS a la XXL. Encuentra tu talla, mira las medidas y así lo tienes mucho más claro a la hora de comprarlo.