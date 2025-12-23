El gigante de Zara ha conquistado a los armarios de todas las mujeres, independientemente del estilo. Pese a que muchas prendas se vuelven virales, las formas de llevarlas cambian y mucho. Esto es lo que le ha ocurrido a Elma Sainz, María Jesús Montero, Marta Riesco y a María Fernández Rubíes.

El vestido de Zara viral que se repite en sus armarios

Sabido es que el estilo de María Jesús Montero, en ocasiones, es muy criticado. La vicepresidenta primera del Gobierno ha tenido verdaderos patinazos a la hora de vestir, como ocurrió en el funeral del Papa Francisco, cuando lució un atuendo que distaba mucho de lo que pedía la etiqueta. Además, para rematar, optó por un maquillaje propio de eventos de noche. Un estilismo que sin lugar a dudas fue muy comentado -y no para bien-. Sin embargo, la política tiene en su fondo de armario un vestido de la firma de Amancio Ortega -el cual su partido ha criticado a veces- que también ha lucido otra de sus compañeras de partido, así como periodistas o influencers.

Desde hace varias temporadas que Zara saca prendas que no tardan en hacerse virales -como la famosa chaqueta de cuero amarilla-. Sin embargo, ahora Elma Sainz, portavoz del Gobierno de España ha recuperado para el último Consejo de Ministros de este año un vestido que se hizo viral tras la pandemia, que lució hace tres semanas y que también llevó Montero.

Se trata de un vestido de corte midi de cuello cerrado y mangas largas en rojo -con una apertura en el bajo del traje- con botones de tipo orientales que ya no está disponible en la web de esta marca de Inditex. Un fondo de armario que no solo tienen las políticas del país, sino que en otras ocasiones lo han llevado la periodista Marta Riesco y la creadora de contenidos María Fernández Rubíes -que es un referente en cuanto a estilo en redes sociales-.

María Jesús Montero con el vestido viral de Zara. (Foto: Gtres)

Hace cuatro años, cuando todavía trabajaba en Mediaset y comenzaba su relación sentimental con Antonio David Flores, Marta Riesco lo lució con el pelo recogido, labios rojos y unos zapatos de salón de tipo stiletto negros.

Una combinación que nada tiene que ver con María Fernández Rubíes, considerada una de las reinas de la moda en España. A diferencia de la reportera, la primera en llevarlo -y que seguramente sería el espejo en el que mirarse las políticas o la periodista-, fue la creadora de contenidos, que lució este atuendo para una boda. Además, la influencer -al igual que Montero-, lo llevó con el pelo suelto y, como Riesco, con complementos negros.

Sea como fuere, este vestido es solo un ejemplo de, en primer lugar, la atemporalidad de las prendas de Zara pase el tiempo que pase y, en segundo lugar, la versatilidad a la hora de lucirlo.